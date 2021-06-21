Жителей Иркутской области призывают к безопасности на воде

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В регионе проходит первый этап акции «Вода - безопасная территория»



В Иркутской области стартовал первый этап акции «Вода – безопасная территория». Он пройдёт с 21 по 27 июня. Для участия в акции спланирована ежедневная работа 189 групп профилактики и патрулирования численностью более 530 человек. К совместной работе привлечены спасатели, сотрудники полиции, природоохраны, рыбнадзора, представители администраций муниципальных образований, старосты населённых пунктов, внештатные инспекторы государственной инспекции по маломерным судам и общественные организации.



- На контроле – места несанкционированного отдыха, которые абсолютно не приспособлены для купания. Там отсутствуют спасательные посты, нет необходимых средств для спасения тонущих, соответственно, оказание своевременной помощи невозможно. Именно в таких местах зачастую регистрируется гибель людей. С начала летнего сезона в Иркутской области произошло 4 несчастных случая, одно из них с участием несовершеннолетнего. Особое внимание во время проведения акции уделяется детской безопасности. Именно несовершеннолетние наиболее беззащитны перед водной стихией. Возраст не позволяет им адекватно оценивать возможные риски. В детских оздоровительных лагерях инспекторы ГИМС рассказывают ребятам об основных правилах безопасности, запрете нахождения на водоёмах в отсутствие взрослых, обучают приёмам спасения и самоспасения, - рассказал Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.



Разъяснительная работа о недопустимости оставления детей без присмотра у воды проводится и со взрослыми. Отдельно специалисты различных ведомств работают с социально-неблагополучными и многодетными семьями, в которых нет надлежащего контроля за местонахождением детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



