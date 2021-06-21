Жителя Бурятии осудили за угрозу убийством фельдшеру

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медик приехала по вызову для ребёнка



36-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным по ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».



В суде установлено, что в январе фельдшер по вызову прибыла по месту жительства подсудимого для оказания медицинской помощи несовершеннолетнему ребёнку. Нетрезвый мужчина стал выгонять медицинского работника, замахнулся на неё рукой и высказал слова угрозы убийством.



Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком на аналогичный период.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

