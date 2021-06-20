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В Бурятии за сутки выявили 243 новых случая COVID-19

В Бурятии за сутки выявили 243 новых случая COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Умерли 12 пациентов с коронавирусом

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 20 июня зарегистрировано 41 675 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% (21 840) приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 243 человек.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 176 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 188 га. По состоянию на 20 июня число контактных лиц – 12 033 человека.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 – 39 851 человек, в том числе за сутки 136, дополнительно сняты с наблюдения 287 человек.

В стационарах республики получают лечение 2642 пациента с коронавирусом и подозрением на него, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 2149. В отделениях реанимации находится 136 пациентов (из них старше 65 лет – 86), на ИВЛ – 113 пациентов (из них старше 65 –50), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 87.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2757 коек: занято – 2642, свободно – 115 коек. Занятость коечного фонда составляет 95,8%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 10447 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 1010 человек, в том числе за сутки 12 пациентов.


коронавирус
 
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