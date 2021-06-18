В Бурятии закончились госномера на автомобили

Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов



В Бурятии закончились госномера на автомобили, предупредили сегодня в Госавтоинспекции.



- В связи с израсходованием государственных регистрационных знаков в МРЭО ГИБДД, Госавтоинспекция рекомендует оплачивать в июне-июле 2021 года государственную пошлину за совершение регистрационных действий без выдачи государственных регистрационных знаков, - обратились к жителям Бурятии в УГИБДД по Бурятии.



В федеральном законе «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» говорится:



«В случае неполучения госномеров в регистрационном подразделении, владелец транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков после постановки транспортного средства на государственный учёт, либо после присвоения транспортному средству нового государственного регистрационного номера в случаях, установленных настоящим федеральным законом».



За ранее оплаченную и неиспользованную государственную пошлину граждане могут вернуть денежные средства. Для возврата излишне уплаченной государственной пошлины необходимо предоставить:



- заявление плательщика о возврате платежа установленного образца;

- подлинные платежные документы;

- копии страниц паспорта с данными о выдаче документа и прописки;

- копия ИНН (обязательно);

- реквизиты получателя денежных средств, с указанием расчетного счета, наименование и БИК банка.

