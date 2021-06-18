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В Бурятии закончились госномера на автомобили

В Бурятии закончились госномера на автомобили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов

В Бурятии закончились госномера на автомобили, предупредили сегодня в Госавтоинспекции.

- В связи с израсходованием государственных регистрационных знаков в МРЭО ГИБДД, Госавтоинспекция рекомендует оплачивать в июне-июле 2021 года государственную пошлину за совершение регистрационных действий без выдачи государственных регистрационных знаков, - обратились к жителям Бурятии в УГИБДД по Бурятии.

В федеральном законе «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» говорится:

«В случае неполучения госномеров в регистрационном подразделении, владелец транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков после постановки транспортного средства на государственный учёт, либо после присвоения транспортному средству нового государственного регистрационного номера в случаях, установленных настоящим федеральным законом».

За ранее оплаченную и неиспользованную государственную пошлину граждане могут вернуть денежные средства. Для возврата излишне уплаченной государственной пошлины необходимо предоставить:

- заявление плательщика о возврате платежа установленного образца;
- подлинные платежные документы;
- копии страниц паспорта с данными о выдаче документа и прописки;
- копия ИНН (обязательно);
- реквизиты получателя денежных средств, с указанием расчетного счета, наименование и БИК банка.
автомобили ГИБДД госномер
 
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