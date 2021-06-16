В Улан-Удэ показали, как чистят ливневые канализации

В этом году в мусоре после очистки каналов часто находят медицинские маски



Протяжённость дорог в столице Бурятии составляет более 550 км, включая грунтовые дороги. Ливневой канализацией обеспечены 39 км автодорог города на 68 участках. Водостоки необходимо периодически прочищать от накопившегося песка, которым подсыпают дороги зимой, от листьев и бытового мусора, сообщили в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.



Эту работу ежедневно выполняют сотрудники комбината по благоустройству. Опытные специалисты очищают ливневые канализации вручную и с помощью специальной установки. Также рабочие ремонтируют их и устанавливают ливневые решётки, как положено, относительно уровня дорожного полотна.



В 2021 году с 25 мая в Улан-Удэ приступили к очистке каналов системы ливневой канализации. В настоящее время очищено свыше 1,5 тысячи метров каналов и лотков по ул. Ленина, Куйбышева, Кирова, Смолина, Коммунистическая, Борсоева, Добролюбова, Маяковского, Королева, проспекту 50 лет Октября.



Прочистку старых узких труб выполняет специальная каналопромывочная машина, которая подаёт давление до 160 атмосфер (бар) по узкому резиновому шлангу. Напор воды из него пробивает все наносы и застои в канализационной трубе.



Мастер данной машин Виктор Антонов рассказал, что в этом году в мусоре после очистки каналов они чаще всего видят медицинские маски, листву, песок, а также нашли три раздавленных машинами мобильных телефона.



- Большая часть существующей сети ливневок была построена в советское время вдоль улично-дорожной сети города и по современным параметрам имеет малую пропускную способность труб. В результате после сильных ливней дождевая вода не сразу уходит с проезжих частей. Также в связи с массовой застройкой и асфальтированием проездов вода не впитывается грунтом и почвой, а остаётся на поверхности, - поясняют в комитете городского хозяйства.



Ежегодно на откачку талых и ливневых вод с проблемных мест расходуется до двух млн руб. из городского бюджета.



Для кардинального решения проблемы необходимо создать единую схему ливневых канализаций. В неё нужно включить коллекторы канализации, станции перекачки, очистные сооружения, бассейны канализирования, места расположения очистных сооружений, места выпуска очищенных ливневых и талых вод, а также определить этапы строительства с включением в первую очередь проблемных мест.



Кроме этого, проектной организации нужно учесть все детали и особенности рельефа рассматриваемой местности, точно произвести расчет уклона канализации, тип водоотвода, диаметр сечения выбранных труб и особенности покрытия их поверхности, а также требования нормативных документов по качеству используемых материалов и технологиям ведения монтажных работ.



Единая схема включает также строительство девяти очистных сооружений системы ливневой канализации для очистки сточных вод. Ориентировочная стоимость строительства составит девять миллиардов рублей.

