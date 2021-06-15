В Бурятии ожидаются ночные заморозки

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Столбик термометра опустится до -2



На этой неделе ожидается неустойчивая погода, местами дожди различной интенсивности, сообщает Бурятский Гидрометцентр.



Преобладающие температуры ночью +3, +10, в первой половине недели по юго-западу местами до 0,-2, заморозки, днём +19, +25. 16 июня будет холодно – местами от +10 до +16 градусов.



16-17 июня ожидается ветреная погода, с порывами ветра до 15-20 м/с.



В республике действует особый противопожарный режим. Нельзя сжигать мусор и сухую траву, разводить костры, запрещено использование открытого огня. В любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички, особенно в ветреную погоду, может повлечь за собой крупный пожар.

