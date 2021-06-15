В Бурятии разнорабочий незаконно получал пособие по безработице

На мужчину возбудили уголовное дело



Житель Северо-Байкальского района Бурятии, признанный безработным, незаконно получал пособие по безработице. Он трудился разнорабочим в бюджетном учреждении, одновременно получая пособие.



Этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения в центре занятости населения Северо-Байкальского района.



Орган дознания возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование.



- Кроме того, межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с гражданина незаконно полученных денежных средств. Мировой судья исковые требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

