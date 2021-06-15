На мужчину возбудили уголовное дело
Житель Северо-Байкальского района Бурятии, признанный безработным, незаконно получал пособие по безработице. Он трудился разнорабочим в бюджетном учреждении, одновременно получая пособие.
Этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения в центре занятости населения Северо-Байкальского района.
Орган дознания возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование.
- Кроме того, межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с гражданина незаконно полученных денежных средств. Мировой судья исковые требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии разнорабочий незаконно получал пособие по безработице
Общество, Фото:
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