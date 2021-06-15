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В Бурятии разнорабочий незаконно получал пособие по безработице

В Бурятии разнорабочий незаконно получал пособие по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На мужчину возбудили уголовное дело

Житель Северо-Байкальского района Бурятии, признанный безработным, незаконно получал пособие по безработице. Он трудился разнорабочим в бюджетном учреждении, одновременно получая пособие.

Этот факт обнаружила прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о занятости населения в центре занятости населения Северо-Байкальского района.

Орган дознания возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Проводится расследование.

- Кроме того, межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с гражданина незаконно полученных денежных средств. Мировой судья исковые требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
мошенничество пособие по безработице
 
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