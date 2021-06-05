 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 июня

04 июня

Популярное

В Иркутской области в аварии погиб 17-летний парень

В Иркутской области в аварии погиб 17-летний парень
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
Пассажир автомобиля доставлен в больницу

Сообщение о ДТП на 10 километре автодороги между деревнями Чернухино и Козлово Черемховского района поступило в дежурную часть полиции около 7 часов утра. Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля Daihatsu Mira не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием машины. В результате случившегося погиб 17-летний водитель, а 19-летний пассажир доставлен в медучреждение с различными травмами.

По предварительной информации, парень, не имеющий водительских прав, без спроса взял бабушкину машину.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ презентовали фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
В Улан-Удэ презентовали фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
Общество, 05.06.2021
Сегодня стартовал прокат ленты в Бурятии. ФОТО
В Иркутской области в аварии погиб 17-летний парень
В Иркутской области в аварии погиб 17-летний парень
Общество, 05.06.2021
Пассажир автомобиля доставлен в больницу
В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика
В Улан-Удэ «Тойота» сбила 6-летнего мальчика
Общество, 05.06.2021
Ребёнок доставлен в больницу для осмотра
Подписана дорожная карта по проекту «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ
Подписана дорожная карта по проекту «Дальневосточный квартал» в Улан-Удэ
Общество, 05.06.2021
Итогом реализации дорожной карты должно стать включение проекта в республиканские или федеральные госпрограммы в 2022 году
В Бурятии утонул 9-летний ребёнок
В Бурятии утонул 9-летний ребёнок
Общество, 05.06.2021
Мальчик упал в воду во время игры со сверстниками

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней
Общество, 05.06.2021
Майские праздники в следующем году также будут длинными
Житель Забайкалья получил реальный срок за домашнее насилие
Житель Забайкалья получил реальный срок за домашнее насилие
Общество, 05.06.2021
Он угрожал убийством и избивал сожительницу, своего родного брата и двух знакомых женщин
В нацпарке Бурятии подготовили экотропу к лежбищу нерпы
В нацпарке Бурятии подготовили экотропу к лежбищу нерпы
Общество, 05.06.2021
Подготовили тропу к началу туристического сезона
Ещё 94 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Ещё 94 случая заражения COVID-19 выявили в Бурятии
Общество, 05.06.2021
За сутки скончались трое больных коронавирусом
Жителей пригорода Улан-Удэ просят помочь с отловом медвежонка
Жителей пригорода Улан-Удэ просят помочь с отловом медвежонка
Общество, 05.06.2021
Привезённый из Забайкалья медвежонок должен был быть передан Бурприроднадзору, но малыш сбежал

Бурятские юмористы прошли в финал «Comedy Баттл»
Бурятские юмористы прошли в финал «Comedy Баттл»
Общество, 05.06.2021
«Круто. Это было нечто», - поделились впечатлениями ребята после решения жюри
В Бурятии потушили 2 лесных пожара
В Бурятии потушили 2 лесных пожара
Общество, 05.06.2021
На утро 5 июня продолжается тушение пожаров в Еравнинском и Закаменском районах
В Забайкалье пенсионерке продали бижутерию под видом золота
В Забайкалье пенсионерке продали бижутерию под видом золота
Общество, 05.06.2021
Пожилая женщина купила украшения своей дочери на день рождения

В Иркутской области разыграют «Гран-при Байкала» по ориентированию
В Иркутской области разыграют «Гран-при Байкала» по ориентированию
Общество, 05.06.2021
Принять участие в матчевой встрече также приглашаются спортсмены из Бурятии и Забайкальского края
В Улан-Удэ ожидается 33-градусная жара
В Улан-Удэ ожидается 33-градусная жара
Общество, 05.06.2021
Вечером на юге республики начнутся ливни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^