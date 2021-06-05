Пассажир автомобиля доставлен в больницу
Сообщение о ДТП на 10 километре автодороги между деревнями Чернухино и Козлово Черемховского района поступило в дежурную часть полиции около 7 часов утра. Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель автомобиля Daihatsu Mira не справился с управлением, совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием машины. В результате случившегося погиб 17-летний водитель, а 19-летний пассажир доставлен в медучреждение с различными травмами.
По предварительной информации, парень, не имеющий водительских прав, без спроса взял бабушкину машину.
По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в аварии погиб 17-летний парень
Общество, Фото:
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