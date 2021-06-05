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В Забайкалье пенсионерке продали бижутерию под видом золота

В Забайкалье пенсионерке продали бижутерию под видом золота
Общество,  Фото:pixabay.com
Пожилая женщина купила украшения своей дочери на день рождения

В полицию в Борзе поступило заявление от 69-летней жительницы. Пенсионерка сообщила, что приобрела у малознакомой девушки украшения якобы из золота, однако выяснилось, что это бижутерия. Потерпевшей был причинён ущерб в размере 25 тысяч рублей.

Личность девушки сотрудниками полиции установлена. Ею оказалась 30-летняя местная жительница, ранее судимая за кражу и грабёж. Выяснилось, что подозреваемая в ходе разговора с их общей знакомой сообщила, что продаёт золотую цепочку за пять тысяч рублей. Поскольку цена изделия была значительно ниже рыночной, потерпевшую это предложение заинтересовало. Низкую цену изделия девушка объясните тем, что золото привезено из-за границы. Потерпевшая приобрела цепочку и сказала, что купит ещё украшения в подарок дочери на день рождения. Через некоторое время она приобрела два кольца и три серьги. Позже женщина поняла, что девушка её обманула: вместо золота продала бижутерию.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
уголовное дело обман
 
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