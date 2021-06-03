В Бурятии появится этнодеревня древних людей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этнодеревне воссоздадут быт и условия жизни предков



В Кабанском районе Бурятии появится необычная этнодеревня. Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».



- Историческая реконструкция жизни древних людей. В местности Фофоново - недалеко от трассы в сторону Энхалука - планируют построить жилища предков: потомков западных монголов, ойратов и эвенков, - говорится здесь.



Представитель общества «Байкал-Хунну» Любовь Баирова-Шагжиева сообщила: «В местности, где жили наши предки несколько десятков тысячелетий лет назад, мы построим хижины из жердей и будем жить там в летнее время».

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В рамках исторической реконструкции члены «Байкал-Хунну» летом будут выращивать лекарственные растения, воссоздадут быт и условия жизни предков бурятского народа



Целью создания поселения назвали агротуризм. Туристы смогут увидеть жизнь древних людей.



