В этнодеревне воссоздадут быт и условия жизни предков
В Кабанском районе Бурятии появится необычная этнодеревня. Об этом сообщается в группе «Кабанск-инфо.24/7».
- Историческая реконструкция жизни древних людей. В местности Фофоново - недалеко от трассы в сторону Энхалука - планируют построить жилища предков: потомков западных монголов, ойратов и эвенков, - говорится здесь.
Представитель общества «Байкал-Хунну» Любовь Баирова-Шагжиева сообщила: «В местности, где жили наши предки несколько десятков тысячелетий лет назад, мы построим хижины из жердей и будем жить там в летнее время».
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В рамках исторической реконструкции члены «Байкал-Хунну» летом будут выращивать лекарственные растения, воссоздадут быт и условия жизни предков бурятского народа
Целью создания поселения назвали агротуризм. Туристы смогут увидеть жизнь древних людей.
В Бурятии появится этнодеревня древних людей
Общество, Фото:
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