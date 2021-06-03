На следующей неделе состоится акция «Оставайся донором»
С 7 по 11 июня в столице Бурятии состоится молодёжная акция «Оставайся донором», посвящённая Всемирному дню донора и 355-летию Улан-Удэ.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Если вы чувствуете себя здоровым, не были в контакте с инфицированными и хотите помочь, для записи нужно позвонить по телефону 43-60-42. Станция переливания крови в свою очередь сделает все возможное, чтобы организовать безопасное пребывание доноров.
Донорам будут выданы сухие пайки и памятные сувениры.
В Улан-Удэ донорам дадут сухие пайки и сувениры
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