В Бурятии многодетную семью незаконно оставили без электричества

Семья пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру Кяхтинского района Бурятии в мае обратилась многодетная семья, заявившая о неправомерном отключении электроэнергии в их доме.



- Проведённой проверкой установлено, что вопреки установленным нормативным требованиям на момент отключения электроэнергии задолженность потребителя перед акционерным обществом «Читаэнергосбыт» не превышала суммы двух месячных размеров платы за коммунальную услугу. В результате незаконных действий Кяхтинского сбытового участка в течение суток в жилом доме не обеспечивалось бесперебойное электроснабжение, - сообщает прокуратура Бурятии.



17 мая прокурор района в отношении начальника Кяхтинского сбытового участка возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».



Постановление прокурора находится на рассмотрении в республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.



