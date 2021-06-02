Семья пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру Кяхтинского района Бурятии в мае обратилась многодетная семья, заявившая о неправомерном отключении электроэнергии в их доме.
- Проведённой проверкой установлено, что вопреки установленным нормативным требованиям на момент отключения электроэнергии задолженность потребителя перед акционерным обществом «Читаэнергосбыт» не превышала суммы двух месячных размеров платы за коммунальную услугу. В результате незаконных действий Кяхтинского сбытового участка в течение суток в жилом доме не обеспечивалось бесперебойное электроснабжение, - сообщает прокуратура Бурятии.
17 мая прокурор района в отношении начальника Кяхтинского сбытового участка возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».
Постановление прокурора находится на рассмотрении в республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора.
В Бурятии многодетную семью незаконно оставили без электричества
Общество, Фото:
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