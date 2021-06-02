В Бурятии разыграют кубок республики по велогонкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Первый этап соревнований состоится 6 июня



6 июня в Бурятии пройдёт первый этап кубка республики в гонках по шоссе. Соревнования по индивидуальной велогонке на 15 км проведут на девятом километре Спиртзаводского тракта.



К участию допускаются представители спортивных школ, клубов муниципальных образований Бурятии и других регионов. Соревнования проводятся в возрастных группах: юноши и юниоры 14-18 лет; мужчины 19-49 лет; мужчины 50 лет и старше; мужчины на горных велосипедах всех возрастов; девушки и женщины всех возрастов.



Регистрация участников начнётся в 10:00. Гонки стартуют в 11:00. В 13:00 будут подведены итоги соревнований и пройдёт награждение победителей. Об этом сообщает федерация велосипедного спорта Бурятии.



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