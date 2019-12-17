Среди юниоров Бурятии проведут чемпионат по настольному теннису

Соревнования пройдут с 21 по 22 декабря в Улан-Удэ



21 и 22 декабря в Улан-Удэ пройдёт лично-командный чемпионат Республики Бурятия по настольному теннису среди юниоров и юниорок 2002-2004 гг.р. Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса «Пионер».



Команды формируются по районам республики. В состав команды входят пятеро мужчин и пять женщины, играют отдельно. Игры между командами проходят до трёх побед.



Победители и призёры в личных и командных соревнованиях награждаются дипломами, медалями и денежными призами.



Расписание игр



21 декабря

09:00-09:45 – Регистрация участников

09:45-10:00 – Жеребьёвка

10:00 – Парад открытия

10:30 – Командные соревнования

16:00 – Личные соревнования



22 декабря

10:00 – Финальные игры в командных соревнованиях

13:00 – Финальные игры в личных соревнованиях

16:00 – Награждение и закрытие



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