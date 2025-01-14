Чудом выжившего в Охотском море уроженца Бурятии не стали обвинять в смерти родных

Уроженца Бурятии Михаила Пичугина, целых 67 дней дрейфовавшего в Охотском море на лодке, допросили по уголовному делу о гибели его родственников как свидетеля. Обвинение мужчине не предъявляли. Об этом РИА Новости сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Уголовное дело возбудили ранее по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Федеральные СМИ писали, что обвиняемым по нему может быть только человек, уполномоченный управлять лодкой – то есть выживший Пичугин.
- С учётом того, что брат и племянник погибли, его действия могут квалифицировать по части 3, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы, – отмечала Lenta.ru.
В прокуратуре и следственном комитете проверяли, были ли в плавсредстве рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.
Михаил ещё в начале августа отправился в путешествие на лодке со своим 49-летним братом и 15-летним племянником. Он тогда работал на вахте на Сахалине и очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов. В море они планировали пробыть всего несколько часов.
Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна. Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки.
Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные уроженца Бурятии погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, несколько недель проведя в открытом море с двумя мертвецами – тела брата и племянника Пичугин, несмотря ни на что, сумел сохранить.
В конце октября Михаил вернулся на родину, в Улан-Удэ. Издание «Царьград» назвало это спасение чудом, поразившим всю Россию в 2024 году, которое к тому же случилось в православный праздник.
- Дрейфующую в открытом море лодку ночью 14 октября заметил рыболовный траулер «Ангел». Случилось это аккурат в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы – одного из самых почитаемых у верующих, – подчеркнул «Царьград».
Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна. Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки.
Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные уроженца Бурятии погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, несколько недель проведя в открытом море с двумя мертвецами – тела брата и племянника Пичугин, несмотря ни на что, сумел сохранить.
В конце октября Михаил вернулся на родину, в Улан-Удэ. Издание «Царьград» назвало это спасение чудом, поразившим всю Россию в 2024 году, которое к тому же случилось в православный праздник.
- Дрейфующую в открытом море лодку ночью 14 октября заметил рыболовный траулер «Ангел». Случилось это аккурат в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы – одного из самых почитаемых у верующих, – подчеркнул «Царьград».