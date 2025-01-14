Чудом выжившего в Охотском море уроженца Бурятии не стали обвинять в смерти родных



Уроженца Бурятии Михаила Пичугина, целых 67 дней дрейфовавшего в Охотском море на лодке, допросили по уголовному делу о гибели его родственников как свидетеля. Обвинение мужчине не предъявляли. Об этом РИА Новости сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Уголовное дело возбудили ранее по статье 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта»). Федеральные СМИ писали, что обвиняемым по нему может быть только человек, уполномоченный управлять лодкой – то есть выживший Пичугин.



- С учётом того, что брат и племянник погибли, его действия могут квалифицировать по части 3, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы, – отмечала Lenta.ru.



В прокуратуре и следственном комитете проверяли, были ли в плавсредстве рации, устройства связи на случай чрезвычайного происшествия (ЧП), спасательные жилеты и другие необходимые для выхода в море предметы.



