Историю выжившего в Охотском море уроженца Бурятии называли чудом года



На днях издание «Царьград» опубликовало статью, посвящённую 46-летнему Михаилу Пичугину из Бурятии. Он целых 67 дней На днях издание «Царьград» опубликовало статью, посвящённую 46-летнему Михаилу Пичугину из Бурятии. Он целых 67 дней дрейфовал в открытом Охотском море и выжил просто чудом.



Наш земляк ещё в начале августа отправился в путешествие на лодке со своим 49-летним братом и 15-летним племянником. Мужчина, работавший тогда на вахте, очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов. В море они планировали пробыть всего несколько часов.



Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна. Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки.



Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные уроженца Бурятии погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, несколько недель проведя в открытом море с двумя мертвецами – тела брата и племянника Пичугин, несмотря ни на что, сумел сохранить.



В конце октября Михаил вернулся на родину, в Улан-Удэ. «Царьград» назвал это спасение чудом, поразившим всю Россию в 2024 году, которое к тому же случилось в православный праздник.



- Дрейфующую в открытом море лодку ночью 14 октября заметил рыболовный траулер «Ангел». Случилось это аккурат в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы – одного из самых почитаемых у верующих, – подчеркнуло издание.