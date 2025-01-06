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Историю выжившего в Охотском море уроженца Бурятии называли чудом года

Историю выжившего в Охотском море уроженца Бурятии называли чудом года
Общество,  Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура
СМИ обратили внимание на то, что его спасли в православный праздник

На днях издание «Царьград» опубликовало статью, посвящённую 46-летнему Михаилу Пичугину из Бурятии. Он целых 67 дней дрейфовал в открытом Охотском море и выжил просто чудом.
 
Наш земляк ещё в начале августа отправился в путешествие на лодке со своим 49-летним братом и 15-летним племянником. Мужчина, работавший тогда на вахте, очень хотел показать близким местные красоты и гренландских китов. В море они планировали пробыть всего несколько часов.

Однако, по предварительным данным, у катамарана, на котором плыли путешественники, заглох мотор и он стал неуправляемым. По другой версии, на обратном пути судно сбилось с курса и потеряло управление – предварительно, из-за сильного шторма. Так или иначе, связь с туристами оказалась потеряна. Их принялись искать спасатели сразу из трёх регионов – Сахалинской области, Хабаровского края и Камчатки.

Специалисты осматривали с воздуха побережье, бухты и заливы. Обнаружили плавсредство спустя два с лишним месяца. Родные уроженца Бурятии погибли от истощения. Сам он похудел на 50 килограммов, несколько недель проведя в открытом море с двумя мертвецами – тела брата и племянника Пичугин, несмотря ни на что, сумел сохранить.
 
В конце октября Михаил вернулся на родину, в Улан-Удэ. «Царьград» назвал это спасение чудом, поразившим всю Россию в 2024 году, которое к тому же случилось в православный праздник. 
 
- Дрейфующую в открытом море лодку ночью 14 октября заметил рыболовный траулер «Ангел». Случилось это аккурат в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы – одного из самых почитаемых у верующих, – подчеркнуло издание. 
спасение туристы Сахалин

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