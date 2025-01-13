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На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина

На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пострадавшую госпитализировали

Накануне вечером в жилом доме на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошёл пожар. Пострадала женщина.

- Огонь распространился на кровлю. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Отравление продуктами горения получила пожилая женщина; она госпитализирована в медучреждение, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пожарные потушили возгорание на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром на пожаре в частном жилом доме на улице Калужская пострадал мужчина
пожар

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