На пожаре в Улан-Удэ пострадала женщина

Накануне вечером в жилом доме на улице Забайкальская в Улан-Удэ произошёл пожар. Пострадала женщина.
- Огонь распространился на кровлю. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались два человека. Отравление продуктами горения получила пожилая женщина; она госпитализирована в медучреждение, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Пожарные потушили возгорание на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера утром на пожаре в частном жилом доме на улице Калужская пострадал мужчина.