В Улан-Удэ мужчина пострадал на пожаре в частном доме





Сегодня утром произошёл пожар в частном жилом доме на улице Калужская в Улан-Удэ. Пострадал мужчина.- До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались два человека. Термические ожоги получил мужчина, его госпитализировали, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.Пожар ликвидировали на площади 90 «квадратов».Накануне в ДНТ «Дружба» в Улан-Удэ горела баня. Пожарные ликвидировали возгорание на 16 «квадратах». В посёлке Таксимо пожарные потушили пламя на 4 «квадратах» в частном жилом доме. В МЧС отметили, что в обоих случаях причиной пожаров стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Пострадавших нет.По предварительным данным, короткое замыкание привело к пожару в многоквартирном доме на улице Октябрьская. В подъезде загорелся щиток. Возгорание потушили прибывшие сотрудники МЧС.