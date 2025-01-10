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В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка

В Забайкалье будут судить директора и методиста лагеря, где собаки искусали ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Им вменяют ненадлежащее оказание услуг и превышение полномочий

В Забайкальском крае директор и методист спортивной школы «Арахлей» предстанут перед судом. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (п. «в, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в детском спортивном лагере на озере Арахлей в июне 2024 года. Во время вечерней развлекательной программы ребёнок ушёл в лес, расположенный в неогороженной части лагеря, где на него напала стая собак. Поиски мальчика длились два часа. Когда ребёнка нашли, он получил множественные рвано-укушенные раны; его госпитализировали в отделение реанимации.

По версии следствия, обвиняемые ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности при организации работы детского спортивного лагеря.

- Зная о частичном отсутствии ограждения территории детского учреждения и осознавая, что на его территорию могут проникнуть посторонние лица, а также животные, обвиняемые подписали документы об открытии спортивного сезона в детском лагере. В результате 24 июня 2024 года восьмилетний мальчик, находившийся на отдыхе в лагере, беспрепятственно вышел за территорию учреждения в лес, где подвергся нападению безнадзорных собак, которые нанесли ребёнку множественные раны, повлёкшие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Спустя месяц после нападения на месте инцидента установили ограждение. Прокуратура региона привлекла трёх должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
собаки превышение должностных полномочий

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