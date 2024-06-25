В детском лагере работают следователи
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения собак на девятилетнего мальчика в детском лагере под Читой.
Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в детском лагере, расположенном возле села Преображенка Читинского района. Во время вечерней развлекательной программы ребёнок ушёл в лес, расположенный в неогороженной части лагеря, где на него напала стая собак. Поиски мальчика длились два часа. Ребёнка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами ребенка. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.
По версии следствия, мальчик остался без присмотра в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря. Собаки на него напали на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков.
Следователи СК работают на территории детского лагеря. Допрашивается руководство и персонал учреждения, изъяты и изучаются документы.
В Забайкалье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лагере
Происшествия, Фото:
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