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В Забайкалье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лагере

В Забайкалье возбудили уголовное дело после нападения собак на ребёнка в лагере
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В детском лагере работают следователи

Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нападения собак на девятилетнего мальчика в детском лагере под Читой.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл в детском лагере, расположенном возле села Преображенка Читинского района. Во время вечерней развлекательной программы ребёнок ушёл в лес, расположенный в неогороженной части лагеря, где на него напала стая собак. Поиски мальчика длились два часа. Ребёнка госпитализировали с множественными рвано-укушенными ранами ребенка. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

По версии следствия, мальчик остался без присмотра в результате ненадлежащего отношения к своим обязанностям должностных лиц спортивного лагеря. Собаки на него напали на территории учреждения, не изолированной от мусорных баков.

Следователи СК работают на территории детского лагеря. Допрашивается руководство и персонал учреждения, изъяты и изучаются документы.

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