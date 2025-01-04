Спасатели подняли тело утонувшего на Байкале пенсионера

Спасатели Сахюртинского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда подняли тело 70-летнего мужчины. Он провалился в воду во время катания на коньках по неокрепшему льду Байкала.
- Работы велись в месте провала. При помощи глубоководной камеры утонувший был обнаружен, поднят с глубины 38 метров и передан сотрудникам полиции, - сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».
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Как сообщал «Байкал-Daily», несчастный случай произошёл накануне. Двое мужчин катались по хрупкому льду озера и провалились в воду. 68-летнего мужчину смогли спасти очевидцы, второй, к сожалению, утонул.
Конькобежцы катались в проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега. Глубина в месте провала - 40 метров, толщина льда всего пять сантиметров.