Конькобежцы провалились под лёд на озере Байкал





В проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега, два человека провалились под лёд. 62-летнего мужчину спасли очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке. Второй мужчина, к сожалению, утонул.Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место трагедии при помощи подводной камеры. Но тело 70-летнего мужчины не нашли.В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что глубина в месте провала - 40 метров, толщина льда всего пять сантиметров.