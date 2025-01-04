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Конькобежцы провалились под лёд на озере Байкал

Конькобежцы провалились под лёд на озере Байкал
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один из них утонул

В проливе Ольхонские Ворота, в 400 метрах от берега, два человека провалились под лёд. 62-летнего мужчину спасли очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке. Второй мужчина, к сожалению, утонул.

Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место трагедии при помощи подводной камеры. Но тело 70-летнего мужчины не нашли.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что глубина в месте провала - 40 метров, толщина льда всего пять сантиметров.

Байкал коньки несчастный случай Иркутская область

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