В Бурятии бизнесмена осудили за гибель рабочего в траншее

В Селенгинском районе Бурятии в сентябре 2023 года рабочего насмерть засыпало грунтом. Трагедия произошла после разработки траншеи экскаватором на участке производства земляных работ. Мужчина спустился в траншею на глубину около четырёх метров для выполнения работ по разработке проёма для монтажа трубы в нижнем кольце водозаборной колонки.
Однако в нарушение строительных норм и правил, песчаные стенки траншеи не были укреплены, произошёл обвал грунта и мужчину засыпало песком. Работник скончался на месте происшествия от механической асфиксии. Суд признал работодателя виновным в его гибели.
- Приговором Гусиноозерского городского суда Д. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили в суде.
Приговор вступил в законную силу.