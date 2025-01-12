12 января

11 января

10 января

Популярное

Один из депутатов Госдумы от Бурятии резко набрал подписчиков в Telegram

Один из депутатов Госдумы от Бурятии резко набрал подписчиков в Telegram
Власть, 

Подвели итоги 2024 года

«Байкал-Daily» подсчитал число подписчиков трёх депутатов Госдумы от Бурятии в социальных сетях на конец 2024 года. В скобках цифры на конец первого, второго и третьего квартала прошлого года.

Вячеслав Мархаев, оказавшийся в нижней палате парламента по списку КПРФ, стал по итогам 2024 года лидером по числу подписчиков в личном телеграм-канале – 1126 (964, 763, 796).

Депутат-одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») тоже прибавил себе читателей, но ещё три месяца назад переместился на второе место 911 (877, 840, 848).

В 2023 году, а также в начале 2024 года стабильно не вызывал интереса канал Николая Будуева, который находится в Госдуме по списку «Единой России» уже второй срок подряд. Но за апрель-июнь депутат увеличил число подписчиков более чем в два раза – со 134 до 281. А по итогам третьего квартала читателей стало 398. Теперь их уже 514!

Комментарии отключены у всех трёх народных избранников.

Каналы в Telegram последние несколько лет считаются основной платформой для самореализации политиков в социальных сетях. Но по количеству читателей депутатам Госдумы далеко даже до главы Бурятии Алексея Цыденова.

ВКонтакте

В сети «ВКонтакте», которую по разным исследованиям предпочитают более молодые пользователи, на личных страницах депутатов от Бурятии вновь сменился лидер.

Им стал Вячеслав Дамдинцурунова 9995 (9973, 9919, 9994) друзей. Приблизился к максимально возможным 10 000. Подписчиков у депутата нет.

На второе место переместился Вячеслав Мархаев -9944 (9975, 9980, 9958). Но у него ещё 1709 подписчиков.

Николай Будуев приобрёл в четвёртом квартале десять друзей – 8080 (8070, 7650, 8105). Подписчиков нет.

Однокласнники

«Байкал-Daily» писал в конце 2023 года, что страница Николая Будуева в «пенсионерской» социальной сети «Одноклассники» не обновлялась с марта 2022 года. Она ожила 9 февраля 2024 года. Наблюдались более-менее регулярные посты. Но в середине апреля их размещение вновь прекратилось, возобновившись на более-менее регулярной основе 3 июля.

В OK.ru Будуев по-прежнему лидер и число читателей растёт – 5646 (5494, 5542, 5512) друзей. У него ещё 2277 подписчиков.

Мархаев стабилен – 4129 (4157, 4196, 4182). У него 691 подписчик.

Вновь прибавила страница Дамдинцурунова – у него уже 1415 (1228, 714, 829) друзей, но всего 16 подписчиков.

Все страницы регулярно обновляются, комментарии открыты.

Сенаторы

У телеграм-канала Вячеслава Наговицына, который представляет в Совете Федерации интересы исполнительной власти Бурятии, на конец 2024 года те же самые 110 подписчиков, что и три месяца назад (110, 106, 102). А вот во «ВКонтакте» число друзей у него растёт – 2747 (2704, 2401, 2662) друга. Посты читаются. Но комментарии к сообщениям закрыты. Доступны лишь лайки. В OK.ru страниц (кроме фейковых) у сенатора нет.

У Александра Варфоломеева, члена Совета Федерации от Народного Хурала РБ, во «Вконтакте» 1187 друзей. Комментарии открыты! В других социальных сетях найти его страницы не удалось.

Отметим, что число подписчиков в социальных сетях, если не заниматься накрутками (например, в телеграм-каналах), может отличаться на несколько десятков позиций от момента составления рейтинга.

рейтинг интернет коммуникация соцсети Будуев Варфоломеев Дамдинцурунов Мархаев Наговицын

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Прибайкальского района Бурятии официально вступил в должность
Глава Прибайкальского района Бурятии официально вступил в должность
Власть, 11.01.2025
Николаю Коновалову пожелали успехов в делах
Зампред правительства Бурятии поздравила медиков с Новым годом.
Зампред правительства Бурятии поздравила медиков с Новым годом.
Власть, 01.01.2025
Жителям республики пожелали крепкого здоровья
В 2024 году Монголия побила свой рекорд по принятию глав государств
В 2024 году Монголия побила свой рекорд по принятию глав государств
Власть, 01.01.2025
В Улан-Баторе побывали главы России, Белоруссии, Казахстана, ФРГ, Швейцарии и других стран
В Бурятии затянули с утверждением графика муниципальных закупок
В Бурятии затянули с утверждением графика муниципальных закупок
Власть, 29.12.2024
Главу сельской администрации привлекли к ответственности 
Альбину Кириллову проводили в почётную отставку
Альбину Кириллову проводили в почётную отставку
Власть, 28.12.2024
Она возглавляла Верховный суд Бурятии более 11 лет
Владимир Якушев рассказал об итогах года
Владимир Якушев рассказал об итогах года
Власть, 28.12.2024
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев представил результаты работы партии в 2024 году
Задержан начальник управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ
Задержан начальник управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ
Власть, 28.12.2024
«Ситуация пока не очень понятная», - отмечает наш источник
Мэру Иркутска дали звание «заслуженного»
Мэру Иркутска дали звание «заслуженного»
Власть, 27.12.2024
Почётное звание присвоил президент
В Бурятии появится республиканское агентство по делам молодёжи
В Бурятии появится республиканское агентство по делам молодёжи
Власть, 27.12.2024
Соответствующий указ подписал глава Алексей Цыденов
В Бурятии с Новым годом поздравили ветеранов ВОВ
В Бурятии с Новым годом поздравили ветеранов ВОВ
Власть, 27.12.2024
В рамках всероссийской акции активисты партии «Единая Россия» совместно с депутатами вручили подарочные наборы ветеранам
Новым главой Прибайкальского района Бурятии стал бывший следователь
Новым главой Прибайкальского района Бурятии стал бывший следователь
Власть, 27.12.2024
С ним определились спустя полтора месяца после ухода предыдущего
Загрузка...
^