Один из депутатов Госдумы от Бурятии резко набрал подписчиков в Telegram

Подвели итоги 2024 года

«Байкал-Daily» подсчитал число подписчиков трёх депутатов Госдумы от Бурятии в социальных сетях на конец 2024 года. В скобках цифры на конец первого, второго и третьего квартала прошлого года.

Вячеслав Мархаев, оказавшийся в нижней палате парламента по списку КПРФ, стал по итогам 2024 года лидером по числу подписчиков в личном телеграм-канале – 1126 (964, 763, 796).

Депутат-одномандатник Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия») тоже прибавил себе читателей, но ещё три месяца назад переместился на второе место 911 (877, 840, 848).

В 2023 году, а также в начале 2024 года стабильно не вызывал интереса канал Николая Будуева, который находится в Госдуме по списку «Единой России» уже второй срок подряд. Но за апрель-июнь депутат увеличил число подписчиков более чем в два раза – со 134 до 281. А по итогам третьего квартала читателей стало 398. Теперь их уже 514!

Комментарии отключены у всех трёх народных избранников.

Каналы в Telegram последние несколько лет считаются основной платформой для самореализации политиков в социальных сетях. Но по количеству читателей депутатам Госдумы далеко даже до главы Бурятии Алексея Цыденова.

ВКонтакте

В сети «ВКонтакте», которую по разным исследованиям предпочитают более молодые пользователи, на личных страницах депутатов от Бурятии вновь сменился лидер.

Им стал Вячеслав Дамдинцурунова 9995 (9973, 9919, 9994) друзей. Приблизился к максимально возможным 10 000. Подписчиков у депутата нет.

На второе место переместился Вячеслав Мархаев -9944 (9975, 9980, 9958). Но у него ещё 1709 подписчиков.

Николай Будуев приобрёл в четвёртом квартале десять друзей – 8080 (8070, 7650, 8105). Подписчиков нет.

Однокласнники

«Байкал-Daily» писал в конце 2023 года, что страница Николая Будуева в «пенсионерской» социальной сети «Одноклассники» не обновлялась с марта 2022 года. Она ожила 9 февраля 2024 года. Наблюдались более-менее регулярные посты. Но в середине апреля их размещение вновь прекратилось, возобновившись на более-менее регулярной основе 3 июля.

В OK.ru Будуев по-прежнему лидер и число читателей растёт – 5646 (5494, 5542, 5512) друзей. У него ещё 2277 подписчиков.

Мархаев стабилен – 4129 (4157, 4196, 4182). У него 691 подписчик.

Вновь прибавила страница Дамдинцурунова – у него уже 1415 (1228, 714, 829) друзей, но всего 16 подписчиков.

Все страницы регулярно обновляются, комментарии открыты.

Сенаторы

У телеграм-канала Вячеслава Наговицына, который представляет в Совете Федерации интересы исполнительной власти Бурятии, на конец 2024 года те же самые 110 подписчиков, что и три месяца назад (110, 106, 102). А вот во «ВКонтакте» число друзей у него растёт – 2747 (2704, 2401, 2662) друга. Посты читаются. Но комментарии к сообщениям закрыты. Доступны лишь лайки. В OK.ru страниц (кроме фейковых) у сенатора нет.

У Александра Варфоломеева, члена Совета Федерации от Народного Хурала РБ, во «Вконтакте» 1187 друзей. Комментарии открыты! В других социальных сетях найти его страницы не удалось.

Отметим, что число подписчиков в социальных сетях, если не заниматься накрутками (например, в телеграм-каналах), может отличаться на несколько десятков позиций от момента составления рейтинга.