В Улан-Удэ рассказали о страшной «начинке» вейпов



В администрации Железнодорожного района Улан-Удэ отреагировали на В администрации Железнодорожного района Улан-Удэ отреагировали на трагедию , которая произошла ещё 2 января. 17-летняя местная жительница, предположительно, умерла после курения вейпа. Девушка заперлась в туалете и провела там несколько часов с опасной парилкой.



Тело подростка обнаружили на полу уборной родители. В СУ СКР по Бурятии уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины проведут судебно-медицинскую экспертизу.



Тем временем в официальном telegram-канале Железнодорожной администрации отметили, что несовершеннолетние из-за вейпов нередко оказываются в реанимации.



- Причина в том, что в некоторых случаях испарительная жидкость может содержать солевой никотин, крысиный яд, тяжёлые реагенты, оседающие в лёгких, и даже формальдегид, которым обрабатывают трупы людей, – говорится в сообщении. – Обычный никотин тоже оказывает отрицательное воздействие на неокрепший организм подростков – у них ухудшается память, появляются головные боли и снижается физическая активность.



Ещё одно опасное последствие увлечения «парилками» – болезни лёгких. Никотиновая зависимость от вейпов у детей формируется быстрее и бывает более «жёсткой».



- Дело в том, что выкурив обычную сигарету, подросток чувствует тошноту и головокружение. Неприятные симптомы заставляют многих на этом же этапе прекратить эксперименты. Синтетический никотин, который содержится в электронных сигаретах, токсичнее и он быстрее вызывает привыкание. Он поступает в кровь в большем количестве. Чтобы получить передозировку от обычных сигарет, нужно выкурить несколько пачек подряд. С вейпом всё гораздо проще – стоит лишь превысить дозировку жидкости на несколько миллиграммов, – отметили в администрации.



В 2023 году в Бурятии, как и по всей России, запретили продавать вейпы детям. Они не могут купить ни само устройство, ни комплектующие к нему, ни жидкости – независимо от того, никотиносодержащие они или нет.



Торговать ими теперь нельзя на ярмарках, выставках, в мобильных киосках, дистанционным способом или через автоматы. Разрешили лишь в павильонах и розничных магазинах, да и то без открытой выкладки и демонстрации – как и в случае с сигаретами, которые сейчас прячут под прилавками и за «ширмами».



Нарушителям грозят штрафы по части 3 статьи 14.53 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции»). Их размер колеблется от 40 до 60 тысяч рублей для физических, от 150 до 300 тысяч – для должностных лиц и ИП и от 400 до 600 тысяч – для организаций. Ранее максимальный размер денежного наказания составлял 70 000 рублей.



- Даже если на жидкости для вейпа написано: «Не содержит никотин», он в любом случае присутствует в составе – пусть даже в минимальном количестве. Поэтому каждый, кто достиг 16 лет, может получить штраф от 500 до 1500 рублей за курение на территории образовательного учреждения. Ещё 500 рублей придётся оплатить его родителям за несоблюдение родительских обязанностей. Ну, а те, кто лично покупает вейпы для детей, вдобавок раскошелятся на 1000-2000 рублей за вовлечение несовершеннолетних в употребление никотиносодержащей продукции, – отмечается в комментарии райадминистрации.

