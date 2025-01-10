В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа



Всё произошло в столице Бурятии. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что 17-летняя местная жительница умерла из-за вейпа. Она заперлась в ванной и несколько часов провела там с опасной «парилкой».



- Родители забеспокоились и начали звать дочку, но никакого ответа не последовало, а когда открыли дверь, увидели, что девочка лежит на полу, – пишет «Весь Улан-Удэ».



Источник паблика отметил, что приехавшие врачи ничего сделать не смогли – подросток умерла. При вскрытии каких-либо патологий и заболеваний не выявили – то есть несовершеннолетняя была абсолютно здорова.



Подробности трагедии сообщили в СУ СКР по Бурятии. Как выяснилось, случилось это днём 2 января в квартире одного из домов по улице Туполева.



- Около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила оттуда и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней. Рядом лежали телефон и электронная сигарета. В комнате подростка при осмотре обнаружили ещё два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ – вейп и систему нагревания табака с табачными изделиями.



Видимых повреждений на теле не оказалось. Для установления обстоятельств происшествия с использованием всей полноты процессуальных полномочий в следкоме возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи также изъяли продукты, которые употребляла девушка.



- Точная причина смерти несовершеннолетней неизвестна. Для её установления назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также по уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, – подчеркнули в СУ СКР по Бурятии.









