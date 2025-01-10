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В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа

В Улан-Удэ 17-летняя девушка умерла, предположительно, от вейпа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Она на несколько часов закрылась в туалете с опасной «парилкой»
 
Всё произошло в столице Бурятии. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что 17-летняя местная жительница умерла из-за вейпа. Она заперлась в ванной и несколько часов провела там с опасной «парилкой».

- Родители забеспокоились и начали звать дочку, но никакого ответа не последовало, а когда открыли дверь, увидели, что девочка лежит на полу, – пишет «Весь Улан-Удэ».

Источник паблика отметил, что приехавшие врачи ничего сделать не смогли – подросток умерла. При вскрытии каких-либо патологий и заболеваний не выявили – то есть несовершеннолетняя была абсолютно здорова.

Подробности трагедии сообщили в СУ СКР по Бурятии. Как выяснилось, случилось это днём 2 января в квартире одного из домов по улице Туполева.
 
- Около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила оттуда и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней. Рядом лежали телефон и электронная сигарета. В комнате подростка при осмотре обнаружили ещё два электронных устройства для употребления никотиносодержащих веществ – вейп и систему нагревания табака с табачными изделиями.
 
Видимых повреждений на теле не оказалось. Для установления обстоятельств происшествия с использованием всей полноты процессуальных полномочий в следкоме возбудили уголовное дело по части 1 статье 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи также изъяли продукты, которые употребляла девушка.

- Точная причина смерти несовершеннолетней неизвестна. Для её установления назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Также по уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, – подчеркнули в СУ СКР по Бурятии.

В последние годы в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) стало больше юных пациентов с рентген-подтверждённой пневмонией, один из возбудителей которых – микоплазма. Как пояснили ранее в медучреждении, заболевание передаётся воздушно-капельным или воздушно-пылевым путём при общении с больными или бессимптомными носителями инфекции. Росту заболевших способствует определённая эпидситуация – контакты в школах, кружках, секциях и т. д. и курение так называемых вейпов.

Дело в том, что в электронных сигаретах есть никотин, глицерин, ароматизаторы и другие вещества, негативно влияющие на защитную функцию дыхательных путей. Случаи смерти подростков от парилок тоже фиксировались в России – подобный в октябре 2023-го произошёл в Подмосковье.

«Комсомольская правда» писала, что 16-летняя девочка внезапно почувствовала себя плохо. Всё началось с лёгкого недомогания, но посреди ночи родители проснулись от странных звуков в её комнате. Школьница дёргалась и хрипела. Ребёнка тут же повезли в больницу. Врачи делали все возможное, однако спасти пациентку не удалось. В белье девочки нашли электронную сигарету – там, вероятно, она прятала её от родителей, чтобы курить по ночам.

     

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