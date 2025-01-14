Рейс из Агинского в Улан-Удэ запустят уже в 2025 году

Такое обещание дал губернатор Забайкалья

«Новые авиамаршруты запустим в этом году, - написал 14 января в своём телеграм-канале Александр Осипов, губернатор Забайкальского края. - Это будут 5 межрегиональных направлений: из Читы в Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск и из Агинского в Улан-Удэ».

Как сообщал «Байкал-Daily», обустроить взлётно-посадочную полосу в Агинском должны были в 2024 году. На это выделяли 36 млн рублей.

Сообщений о вводе ВПП в эксплуатацию не было.

Также Осипов пообещал запустить внутренний рейс из Читы в Газимурский Завод.

«Пока в крае действуют 14 межрегиональных и 11 внутренних маршрутов (из Читы – ред.)», - отметил губернатор.