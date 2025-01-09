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Вывод карты из стоп-листа в Улан-Удэ внезапно стал платным

Вывод карты из стоп-листа в Улан-Удэ внезапно стал платным
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого горожанам придётся раскошелиться на 75 рублей

Многие улан-удэнцы наверняка оказывались в ситуации, когда их банковская карта попадала в так называемый транспортный стоп-лист. Это электронная база платёжных средств, с которых по какой-то причине (чаще всего – из-за нехватки денег) не удалось списать плату за проезд в общественном транспорте.

Чтобы вывести карточку из стоп-листа, нужно зайти в личный кабинет на сайте proezd03.ru и пополнить её или же позвонить по телефонам 777-000 либо 8908-597-70-00.
 
Теперь такая услуга стала платной – она обойдётся в 75 рублей, рассказывают пассажиры. На это обратили внимание на днях в паблике «Весь Улан-Удэ». Пассажиру нужно продиктовать номер карты и если подтвердится, что она в «стопе», ему отправят ссылку на оплату. Плюс раскошелиться придётся за все неоплаченные поездки.
 
- Бесплатный вариант, конечно, тоже предусмотрен, но он подразумевает самостоятельную разблокировку, требующую регистрации и сложной установки сертификатов безопасности, – говорится в посте, размещённом в паблике.
 
Горожан это новшество, естественно, возмутило – особенно на фоне подорожавшего проезда в трамваях и маршрутках. Кстати, нередко у пассажиров не по их вине происходят двойные списания и если средств на карте недостаточно, она тоже может угодить в «чёрный список».
общественный транспорт проезд

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