Вывод карты из стоп-листа в Улан-Удэ внезапно стал платным



Многие улан-удэнцы наверняка оказывались в ситуации, когда их банковская карта попадала в так называемый транспортный стоп-лист. Это электронная база платёжных средств, с которых по какой-то причине (чаще всего – из-за нехватки денег) не удалось списать плату за проезд в общественном транспорте.



Чтобы вывести карточку из стоп-листа, нужно зайти в личный кабинет на сайте proezd03.ru и пополнить её или же позвонить по телефонам 777-000 либо 8908-597-70-00.



Теперь такая услуга стала платной – она обойдётся в 75 рублей, рассказывают пассажиры. На это обратили внимание на днях в паблике «Весь Улан-Удэ». Пассажиру нужно продиктовать номер карты и если подтвердится, что она в «стопе», ему отправят ссылку на оплату. Плюс раскошелиться придётся за все неоплаченные поездки.



- Бесплатный вариант, конечно, тоже предусмотрен, но он подразумевает самостоятельную разблокировку, требующую регистрации и сложной установки сертификатов безопасности, – говорится в посте, размещённом в паблике.