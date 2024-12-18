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Улан-удэнцы массово жалуются на двойные списания в трамваях

Улан-удэнцы массово жалуются на двойные списания в трамваях
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторым пассажирам одна поездка обходится в 50 рублей

Жители столицы Бурятии жалуются на двойное списание платы за проезд в трамваях. Пост на эту тему появился накануне в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

- Ничего не понимаю. Зашли в трамвай № 7, оплатили проезд через валидатор. Через некоторое время подходит кондуктор. Сказали, что заплатили, – поделился анонимный автор.

Билетёр предложила проверить это, приложив банковскую карту к её терминалу.

- Приложили, нам дали чек. Поинтересовалась – это мы дважды заплатили? Ответили, что нет, – отмечается в публикации.

Однако в банковском приложении отобразилось, что деньги за поездку с одной и то же банковской карты сняли дважды и обошлась она в итоге в 50 рублей.

- Это что, новый вид мошенничества? 25 рублей ладно, не жалко, но как вернуть теперь обратно ради принципа? – недоумевает автор поста.

В комментариях к записи выяснилось, что с этим столкнулись и другие улан-удэнцы. «Так же было. Два раза снимали и 50 рублей за раз вышло», – поделились в группе.

- Суть в том, что уведомления о списании приходят только через несколько часов только. Короче, платите сразу кондуктору и всё, если не хотите делать это дважды, – высказался один из подписчиков.

- У меня похожая ситуация. Первое уведомление приходило при оплате, второе – чуть позже. Но если после первого на балансе оставалось 0 рублей, потому что уже было оплачено, потом было недостаточно средств. Теперь карта в стоп-листе, – отметила другая посетительница паблика.
 
В МУП «Управление трамвая» на это пояснили, что за оплату банковской картой в общественном транспорте отвечает оператор транспортных сервисов. Связаться с ним можно по телефону 777-000.
трамвай общественный транспорт проезд соцсети

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