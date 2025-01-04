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Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой

Кондукторов трамваев в Улан-Удэ просят обеспечить разменной монетой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По словам пассажиров, для сдачи не всегда есть мелочь

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 января 2025 года в общественном транспорте Улан-Удэ подорожал проезд. Теперь за поездку в автобусе придётся заплатить 36 рублей (вместо прежних 30), а в трамвае – 33 рубля (вместо 25).

Поскольку сумму не круглая, отдавать сдачу стало не очень удобно, не всегда есть монеты по 1 или 2 рубля. С этой проблемой столкнулись пассажиры трамвая и опубликовали просьбу через паблик «Аноним 03».

- Просьба руководству МУП «Управление трамвая» обеспечить контролёров разменной монетой, а именно монетами номиналом 1 и 2 рубля, так как проезд теперь «не круглый», мелочи у них нет постоянно. Просят размен у пассажиров. А ещё лучше, снизьте оплату до 30 «круглых» рублей, - написал анонимный автор.

В комментариях подписчики поддержали предложение о «круглой» сумме проезда, поскольку сталкивались с аналогичной проблемой не только в трамваях, но в автобусах:
«Сегодня в маршрутке в такой же ситуации оказалась, что даже водитель был не рад, что проезд сделали неокруглённым. Буду теперь готовить без сдачи либо переводом»,
«Пожилым тяжко носить железо целый день»,
«Почему круглую сумму не сделали...».
пассажирские перевозки трамвай

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