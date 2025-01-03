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В Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте

В Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость увеличилась с самого начала года

В Улан-Удэ с 1 января 2025 года подорожал проезд в общественном транспорте – 36 рублей в автобусах, 33 рубля – в трамваях. Соответствующие таблички об оплате проезда уже появились в маршрутках и вагонах трамваев.

Однако не все горожане знают о новшестве и по привычке оплачивают по 30 и 25 рублей за проезд в автобусе и трамвае соответственно. Стоимость увеличилась на 6 и 8 рублей.

Решение об увеличении стоимости проезда в конце прошлого года приняли депутат горсовета. «За» проголосовали все, не было ни единого голоса «против» или воздержавшихся.

В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год.

Вновь увеличить стоимость проезда планировали в конце 2023 года с тем, чтобы тарифы вступили в силу в 2024-м. Однако в итоге с повышением решили повременить. В горсовете объяснили это тем, что экономическое положение у городских МУП «Управление трамвая» и «Городские маршруты» улучшилось.


общественный транспорт пассажирские перевозки

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