В Улан-Удэ подорожал проезд в общественном транспорте

В Улан-Удэ с 1 января 2025 года подорожал проезд в общественном транспорте – 36 рублей в автобусах, 33 рубля – в трамваях. Соответствующие таблички об оплате проезда уже появились в маршрутках и вагонах трамваев.
Однако не все горожане знают о новшестве и по привычке оплачивают по 30 и 25 рублей за проезд в автобусе и трамвае соответственно. Стоимость увеличилась на 6 и 8 рублей.
Решение об увеличении стоимости проезда в конце прошлого года приняли депутат горсовета. «За» проголосовали все, не было ни единого голоса «против» или воздержавшихся.
В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год.
Вновь увеличить стоимость проезда планировали в конце 2023 года с тем, чтобы тарифы вступили в силу в 2024-м. Однако в итоге с повышением решили повременить. В горсовете объяснили это тем, что экономическое положение у городских МУП «Управление трамвая» и «Городские маршруты» улучшилось.