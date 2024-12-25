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В Улан-Удэ депутаты одобрили подорожание проезда в общественном транспорте

В Улан-Удэ депутаты одобрили подорожание проезда в общественном транспорте
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стоимость проезда в маршрутках вырастет сразу на 6 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Улан-Удэ значительно вырастет с 1 января 2025 года. Решение об этом приняли сегодня на сессии депутаты Улан-Удэнского горсовета.

Проезд в маршрутках и автобусах будет стоить 36 рублей (дороже на 6 рублей, сейчас 30 рублей). Поездка в трамвае обойдётся в 33 рубля (дороже на 8 рублей, сейчас стоит 25).

На сессии присутствовали 29 депутатов горсовета. Они проголосовали единогласно, не было ни одного голоса «против» или воздержавшегося.

В последний раз стоимость проезда в Улан-Удэ увеличивали в декабре 2021-го. Новые тарифы начали действовать с января 2022-го (с 25 рублей до 30-ти в автобусах и с 20 до 25 рублей – в трамваях). Менять их можно не чаще раза в год. 

Вновь увеличить стоимость проезда планировали в конце 2023 года с тем, чтобы тарифы вступили в силу в 2024-м. Однако в итоге с повышением решили повременить. В горсовете объяснили это тем, что экономическое положение у городских МУП «Управление трамвая» и «Городские маршруты» улучшилось. 

общественный транспорт тарифы

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