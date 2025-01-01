Прогулки по Улан-Удэ. 100 кадров 2024 года

Об увиденном за год рассказывает фотограф Сергей Тарасенко:
Главное шоу года — замена плиток на откосах Элеватора. Обещанных орнаментов не случилось. Подвела геометрия: оказывается, в конусы на поворотах прямоугольная газонная плитка не вписывается! Спасали незадачу клиньями. Тут не до орнаментов. Массово доделывали уже по морозу совсем другие специалисты. А у молодёжи новая забава — восхождение по плиткам.
Снос исторического центра вступил в активную фазу. Весь город перекопан. Со «старьём» не церемонятся — панно на «Баргузине» просто замуровали. Новое искусство тоже не всем по вкусу — исчезло скандальное граффити на задах «Прогресса» (бывшего). Гостиные ряды пытаются реанимировать, получается успешно. Берёзы в кадках на площади Советов что-то не прижились. Черемша, редиска и арбузы появляются теперь в одно время. Чудеса! Бродячих собак почти не видно. Зато по улицам гуляют кошки! Белый цвет по мнению голубей Пушкину более к лицу — перекрасьте! Над городом гудят самолёты...
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