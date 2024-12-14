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«Здесь всё моё»: Бурятский омбудсмен рассказала, почему отказалась работать в Москве

«Здесь всё моё»: Бурятский омбудсмен рассказала, почему отказалась работать в Москве
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Юлия Жамбалова призналась, что не хочет покидать малую родину

Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова побывала в штабе общественной поддержки Бурятии и пообщалась там с курсантами центра военно-спортивной подготовки «Воин». Омбудсмена пригласили на встречу с ребятами в рамках проекта «Встречи с известными людьми».

Юлия Жамбалова рассказала воспитанникам центра, почему отказалась работать в российской столице. Как выяснилось, её звали туда уже не раз.

- У меня бывали заманчивые предложения о трудоустройстве в Москве. Но я остаюсь на малой родине. Здесь всё моё. Когда мне тяжело, когда «выгораю» – еду на родную кяхтинскую землю. Молюсь, отдаю дань уважения предкам и всё налаживается. Появляются силы, чтобы помогать землякам, – отметила она.

В октябре стало известно, что Юлия Жамбалова вновь сядет в кресло уполномоченного по правам человека в Бурятии. Её кандидатуру предложил глава республики Алексей Цыденов.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова дала добро и направила председателю Народного Хурала Владимиру Павлову официальное обращение для рассмотрения назначения. Произошло это на очередной сессии республиканского парламента в ноябре.

Докладчиком по вопросу выступил руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов. Голосовали депутаты тайно и в большинство из них – 54 из 56 – поддержали Жамбалову. Против оказались всего двое. После она произнесла присягу и пообещала добросовестно выполнять своим обязанности.

Это уже третий её срок в роли омбудсмена. Юлию Жамбалову переназначили в ноябре 2019-го и против тогда выступили восемь народных избранников. Впервые же она стала уполномоченным по правам человека в 2014-ом.

Тем временем в действующем республиканском законе говорится, что одно и то же лицо не может занимать вышеуказанную должность более двух сроков подряд. Судя по всему, перед выдвижением претендента в документ внесли соответствующие правки.
уполномоченный по правам человека

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