«Здесь всё моё»: Бурятский омбудсмен рассказала, почему отказалась работать в Москве



Недавно уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова побывала в штабе общественной поддержки Бурятии и пообщалась там с курсантами центра военно-спортивной подготовки «Воин». Омбудсмена пригласили на встречу с ребятами в рамках проекта «Встречи с известными людьми».



Юлия Жамбалова рассказала воспитанникам центра, почему отказалась работать в российской столице. Как выяснилось, её звали туда уже не раз.



- У меня бывали заманчивые предложения о трудоустройстве в Москве. Но я остаюсь на малой родине. Здесь всё моё. Когда мне тяжело, когда «выгораю» – еду на родную кяхтинскую землю. Молюсь, отдаю дань уважения предкам и всё налаживается. Появляются силы, чтобы помогать землякам, – отметила она.





