Уполномоченному в Бурятии дали третий срок





Тем временем в действующем республиканском законе говорится, что одно и то же лицо не может занимать вышеуказанную должность более двух сроков подряд. Судя по всему, перед выдвижением претендента в документ внесли соответствующие правки.



Справка:



Юлия Жамбалова родилась 17 августа 1979 года в Кяхтинском районе Бурятии.



В 2001 году окончила с отличием социально-психологический факультет Бурятского государственного университета, по специальности «Социальная работа», в 2006 году - юридический факультет Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начала в 2000 году в отделе молодёжи Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 годы являлась членом Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации. В мае 2008 года избрана руководителем республиканского штаба Бурятского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».



В 2010 году окончила президентскую программу подготовки управленческих кадров, специальность «Менеджмент»



С января 2012 года являлась исполнительным директором Регионального информационно-правового центра. С апреля 2011 года исполнительный директором регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия».



В 2007—2012 годы работы помощником депутата Государственной Думы. В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.



В 2011 году была избрана членом президиума и политсовета Регионального отделения ВПП «Единая Россия».



С 2014 года - уполномоченный по правам человека в Бурятии.