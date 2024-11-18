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Уполномоченному в Бурятии дали третий срок

Уполномоченному в Бурятии дали третий срок
Общество,  Фото:страница Юлии Жамбаловой
Юлию Жамбалову вновь назначили омбудсменом

Несколько недель назад стало известно, что Юлия Жамбалова вновь сядет в кресло уполномоченного по правам человека в Бурятии. Её кандидатуру предложил глава республики Алексей Цыденов.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова дала добро и направила председателю Народного Хурала Владимиру Павлову официальное обращение для рассмотрения назначения. Произошло это на очередной сессии республиканского парламента в понедельник, 18 ноября.

Докладчиком по вопросу выступил руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов. Голосовали депутаты тайно и в большинство из них – 54 из 56 – поддержали Жамбалову. Против оказались всего двое. После она произнесла присягу и пообещала добросовестно выполнять своим обязанности. 

Это будет уже третий её срок в роли омбудсмена. Юлию Жамбалову переназначили в ноябре 2019-го и против тогда выступили восемь народных избранников. Впервые же она стала уполномоченным по правам человека в 2014-ом

Тем временем в действующем республиканском законе говорится, что одно и то же лицо не может занимать вышеуказанную должность более двух сроков подряд. Судя по всему, перед выдвижением претендента в документ внесли соответствующие правки.

Справка:

Юлия Жамбалова родилась 17 августа 1979 года в Кяхтинском районе Бурятии.

В 2001 году окончила с отличием социально-психологический факультет Бурятского государственного университета, по специальности «Социальная работа», в 2006 году - юридический факультет Новосибирского института экономики и менеджмента, по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2000 году в отделе молодёжи Государственного комитета по делам молодёжи, туризму, физической культуре и спорту. С 2004 по 2008 годы являлась членом Молодежной парламентской ассамблеи при Совете Федерации. В мае 2008 года избрана руководителем республиканского штаба Бурятского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

В 2010 году окончила президентскую программу подготовки управленческих кадров, специальность «Менеджмент»

С января 2012 года являлась исполнительным директором Регионального информационно-правового центра. С апреля 2011 года исполнительный директором регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2007—2012 годы работы помощником депутата Государственной Думы. В марте 2009 года избрана депутатом Улан-Удэнского городского совета.

В 2011 году была избрана членом президиума и политсовета Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

С 2014 года - уполномоченный по правам человека в Бурятии.
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