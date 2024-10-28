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В Улан-Удэ завершился межрегиональный турнир по боксу

В Улан-Удэ завершился межрегиональный турнир по боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За медали сражались более 140 спортсменов России и Монголии

В Бурятии завершился межрегиональный турнир по боксу памяти Героя России, заслуженного лётчика-испытателя России Тайгиба Толбоева. Соревнования проходили с 23 по 26 октября под крышей физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. В турнире принимали участие 141 спортсмен из: Монголии, Амурской и Иркутской областей, Забайкальского края и Бурятии.

- Турнир получился зрелищным, с захватывающими поединками, победители и призёры награждены дипломами, медалями и ценными призами, - рассказали в центре спортивной подготовки РБ.

На соревнованиях были вручены специальные призы следующим боксёрам:
- в номинации «За самый красивый бой» были награждены Амгалан Данжеев (СШ № 16 «Забайкалец») и Илья Шарашкин (Амурская область, г. Тында);
- «За волю к победе» - Алексей Гордеев (с. Турунтаево);
- Павел Павлов (СШ № 16 «Забайкалец») стал самым молодым спортсменом турнира.

В номинации «За лучшую технико-тактическую подготовку» награждён Эрдэни Бадмаев (РМК, г. Улан-Удэ). Лучшим боксёром турнира стал Александр Фурманов (РМК, г. Улан-Удэ). Лучший судья соревнований – Алексей Плотников.

Фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.
Бурятия спорт бокс

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