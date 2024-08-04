Глава Бурятии: «Стихия отступает»

В десятом часу вечера в воскресенье, 4 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл основные итоги по борьбе с последствиями паводка.
«Стихия понемногу отступает», - подчеркнул глава.
По последним данным, сейчас подтоплено 10 домов, 183 приусадебных участка (в которых проживают 471 человек, из них 50 детей), заилено 374 приусадебных участков и 10 домов (с населением 931 человек, из них 128 детей).
В различной степени пострадали населённые пункты: Горхон, Новоильинск, Илька, Дархита, Челутай-24, Десятниково, Большой Куналей, Тарбагатай, Куготы.
На федеральной дороге «Байкал» размыто три моста, проезд остается закрытым ещё минимум на сутки.
Повреждены и требуют восстановления 170 км местных и региональных дорог. Смыты шесть мостов.
Смыто 200 метров железнодорожных путей от Тугнуйского разреза до станции Челутай.
Размыта дамба Хонхолойского водохранилища (2 млн. куб. метров воды). При этом превентивными мероприятиями защищена дамба Саганурского водохранилища (18 млн. куб. метров воды).
Промоины отсыпают
Глава сообщил, что ведутся восстановительные работы на дорогах. В эти выходные было полностью закрыто движение на участке с 540 по 590 км федеральной трассы Р-258 «Байкал».
Сейчас идёт отсыпка и грейдирование повреждённого из подъёма реки Тугнуй участка дороги Тугнуй.
Обследование моста через реку Сухара подтвердило повреждение опоры. К ремонту дорожники приступят сразу после организации объездной дороги.
Объездную дорогу обустраивают через реку Хонхолойка. «По этой дороге пустим весь транспорт», - уточнил Алексей Цыденов.
Рекомендованный маршрут для грузовых автомобилей из Читы в Улан-Удэ остаётся через населённые пункты Бада (Закульта) – Новокижингинск – Кижинга – Хоринск – Улан-Удэ. Для легковых через населённые пункты Хонхолой – Мухоршибирь – Бичура – Тарбагатай – Улан-Удэ.
Кроме того, открыли третий объездной маршрут закрытого для грузового транспорта участка трассы. Проехать можно через населённые пункты: Петровск-Забайкальский – Новоильинск – Заиграево – Улан-Удэ.
В сёлах кипит работа
Активно идёт восстановление в подтопленных населённых пунктах. Привлечены силы местных администраций, помогают и воинские части.
- Спасибо нашим неравнодушным гражданам – откликнулись волонтёры, в том числе из Улан-Удэ сегодня приехали помогать в Десятниково. Техника вся необходимая привлечена, единственное не хватает малых тракторов «Бобкэт», - отметил глава.
В Десятниково уже 22 участка очистили от ила.
Электрики также отрабатывают по обеспечению энергоснабжения и подключения отключенных участков.
Минздрав контролирует труднодоступные населённые пункты в части медицинского обеспечения. В готовности на случай необходимости находится санавиация.
Все населённые пункты, столкнувшиеся с большой воды, обеспечены водой и продуктами, отметил глава.
Борщевой набор и компенсации
- В части материальной помощи пострадавшим, уже говорил, что повысили выплаты в полтора раза. Также предусмотрели «борщевой набор» для тех, у кого полностью утрачены огороды с посадками, а также компенсации за утрату сельхозживотных (куры, свиньи), - сообщил Алексей Цыденов.
Он подчеркнул, что все службы (федеральные, региональные и местные) работают в круглосуточном режиме.
- В целом вода пошла на спад. Справимся. Всем добра, - заключил глава Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», поздним вечером в субботу, 3 августа, в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба из-за подтоплений в Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах.