В Мухоршибирском районе Бурятии начал разрушаться мост через реку Сухара

В Мухоршибирском районе Бурятии, где поднялись реки и накануне произошёл перелив в дамбы на Хонхолойском водохранилище, начал разрушаться мост через реку Сухара. Этот мост находится на федеральной трассе «Байкал».
По предварительной информации, там деформированы конструкции моста, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Для осмотра моста и принятия решений по восстановлению на место отправятся сотрудники ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (в ведении которого находятся федеральные автодороги).
Сейчас дорожники работают на мосту через реку Тугнуй, который также подмыло.
- В настоящее время дорожники производят отсыпку скальным грунтом подходов к мосту через реку Тугнуй. Как только работы будут завершены на данном участке, мостовики прибудут на мост через реку Сухара, где произведут осмотр и примут решения по ликвидации последствий водной стихии, - сообщили в Упрдор «Южный Байкал».
Водителей просят воздержаться от проезда по этому участку.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне поздним вечером в Бурятии ввели режим ЧС республиканского масштаба. Подтопления произошли в Заиграевском, Мухоршибирском и Тарбагатайском районах. В Мухоршибирском районе накануне произошёл перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, от места прорыва дамбы до ближайшего населённого пункта около 6 километров, поэтому «волновое воздействие не прогнозируется».
В районе полностью перекрыли движение по федеральной трассе «Байкал» на двух участках: на 556 км возле Мухоршибири и на 587 км возле Хонхолоя. На 589-м километре полностью размыт участок дороги. На трех мостах (реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка) подмыты мосты, а также подъезды к ним.
В превентивных целях ночью эвакуировали всех жителей улуса Бом, а также 11 жителей села Хонхолой.