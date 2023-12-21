Баир Батлаев встретится с бронзовым призёром чемпионата мира
В это воскресенье, 24 декабря, в Самаре пройдёт матчевая встреча по боксу между командами России и Кубы «Бокс на Волге». Вчера в Москве состоялась официальная пресс-конференция в преддверии вечера бокса.
В рамках матчевой встречи состоится пять поединков. Участие примут титулованные спортсмены мирового бокса. Так, в весовой категории до 51 кг встретятся лучший спортсмен Улан-Удэ-2023, обладатель кубка Европы по боксу, чемпион России Баир Батлаев и бронзовый призёр чемпионата мира в Ташкенте Алехандро Кларо Физ.
Бой в весовой категории до 57 кг пройдёт между призёром кубка мира по боксу Русланом Белоусовым и финалистом чемпионата мира-2023 Саидель Орта Родригесом. Участники поединка в категории до 71 кг – чемпион России Игорь Свиридченков и участник чемпионата мира Мирахорхе Куэльяр Терри.
Бой в категории до 80 кг пройдёт между серебряным призёром чемпионата мира-2021 и трёхкратным чемпионом России Джамбулатом Бижамовым и двукратным олимпийским чемпионом Арленом Лопесом. В весе до 92 кг многократный призёр чемпионатов России Сергей Слободян выйдет на ринг против двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Хулио Сезар Ла Круза. Об этом сообщает федерация бокса РФ.
Возрастное ограничение: 6+.
Лучший спортсмен Улан-Удэ выступит на матчевой встрече по боксу против Кубы
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