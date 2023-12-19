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Лучшим спортсменом 2023 года в Улан-Удэ стал боксёр

Лучшим спортсменом 2023 года в Улан-Удэ стал боксёр
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Звание получил Баир Батлаев 

Во вторник, 19 декабря, в столице Бурятии назвали лучших спортсменов-2023. Мероприятие, уже ставшее традиционным, проходит в преддверии нового года.

Победителей определили в нескольких номинациях. Денежными призами и дипломами отметили лучшие спортивные площадки города, десятку юных спортсменов и инструкторов, лучшие команды по игровым видам спорта, спортсменов-ветеранов, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пятёрку лучших по неолимпийским и столько же – по неолимпийским видам спорта. Первое место в последней номинации получил боксёр Баир Батлаев.

Звание лучшего спортсмена года боксёру присудили по решению комиссии, в которую входят главные тренеры и председатели федераций по видам спорта, спортивные журналисты и общественники, а также представители мэрии Улан-Удэ.

Батлаев завоевал звание чемпиона России-2023 в Хабаровске. Также в его копилке Баира – звания чемпиона Дальневосточного федерального округа, чемпиона России и победителя Кубка Европы. Он является мастером спорта международного класса. Наставник чемпиона – Андрей Бузин, заслуженный тренер России, главный тренер сборных РБ по боксу.   

От имени депутатов выступил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов. Народный избранник поприветствовал собравшихся и вручил им заслуженные награды.


- Вы наша гордость, – обратился к ним Анатолий Белоусов. – Вы прославляете Улан-Удэ, Бурятию и Российскую Федерацию. В 2024 году желаем вам побед, удач и новых высот. Урагша!

По словам зампредседателя горсовета, лучших спортсменов в Улан-Удэ чествуют уже в 25-ый раз.

- В 2023 году они проявили себя на соревнованиях всероссийского и международного уровня, – подчеркнул он.

Кстати, Анатолий Белоусов – почётный президент федерации тхэквондо ИТФ Бурятии. Его подопечный – тхэквондист Александр Бодров – стал победителем в номинации «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта».

Победители в различных номинациях:

Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта – Баир Батлаев (бокс), мастер спорта международного класса, чемпион Дальневосточного федерального оОкруга, чемпион России, победитель Кубка Европы. Тренер –Доржо Шаргакшанов

Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта – Александр Бодров (тхэквондо ИТФ), заслуженный мастер спорта, чемпион ДФО, победитель всероссийских соревнований «Кубок Байкала», победитель Кубка России и чемпионата России, Кубка Мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Тренер – Баир Будадариев Чернинович

Лучший спортсмен с ограниченными возможностями – Александр Халтагаров (шашки среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата), кандидат в мастера спорта, чемпион России, Европы и мира. Тренер – Олег Болсохоев

Лучший спортсмен-ветеран – Баяр Очиров (вольная борьба), мастер спорта, победитель чемпионата РБ, чемпиона России, бронзовый призёр чепионата мира среди ветеранов. Тренер-наставник – Виктор Баймеев
 
Лучшая команда по игровым видам спорта юных спортсменов – сборная девушек 2010 года рождения по баскетболу, победители первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, серебряные призёры международного турнира среди девушек 2010 года рождения в Омске – лучшая команда юных спортсменов Улан-Удэ 2023 года. Тренер –Оксана Плюснина
 
Лучшая команда по игровым видам спорта – мужская сборная команда БГУ по волейболу, чемпионы СФО и ДФО, победители международного турнира в Тыве, бронзовые призёры открытого чемпионата Северо-Кавказского федерального округа, победители чемпионата Бурятии по волейболу среди мужских команд, победители международного турнира «Кубок БГУ» – лучшая команда Улан-Удэ 2023 года. Тренер – Яна Намсараева
ГорсоветУУ спорт награда бокс

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