Единственный в России завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» начал поставлять продукцию в Бурятию

ERID: 2SDnjdAUSAk

Фото предоставлено предприятием «ХАО ЧИ»

В 2023 году завод удостоился награды «Сто лучших товаров России» и занял первое место в номинации «Отличник качества». Помимо этого, завод отмечен множеством региональных наград. На заводе производят 7 видов пельменей и 4 вида варёного мяса: варёная говядина, свиные ушки, свиные ножки и куриные лапки. Все рецепты сделаны по китайской технологии с привлечением технолога из Китая. Представитель завода отметила, что руководство «ХАО ЧИ» будет рада сотрудничеству и с другими сетями и розничными магазинами Республики Бурятия. «Для сотрудничества просим связаться с нами в социальных сетях», - обратились они.



В 2023 году завод удостоился награды «Сто лучших товаров России» и занял первое место в номинации «Отличник качества». Помимо этого, завод отмечен множеством региональных наград. На заводе производят 7 видов пельменей и 4 вида варёного мяса: варёная говядина, свиные ушки, свиные ножки и куриные лапки. Все рецепты сделаны по китайской технологии с привлечением технолога из Китая. Представитель завода отметила, что руководство «ХАО ЧИ» будет рада сотрудничеству и с другими сетями и розничными магазинами Республики Бурятия. «Для сотрудничества просим связаться с нами в социальных сетях», - обратились они.

Фото предоставлено предприятием «ХАО ЧИ»

Ещё больше подробностей и видео с производства в соцсетях завода «ХАО ЧИ»:

ВКонтакте:

Телеграм:

Реклама. Рекламодатель ИП Цзоу Хун. ИНН 753403422918. Erid: 2SDnjdAUSAk

Ещё больше подробностей и видео с производства в соцсетях завода «ХАО ЧИ»:ВКонтакте: https://vk.com/hao_chi_chita Телеграм: https://t.me/haochi_chita



Единственный в России завод по производству такой продукции «ХАО ЧИ» начал поставлять её в магазины сети «Абсолют». Об этом «Байкал-Daily» рассказал представитель завода.- Мы заключили договор с торговой сетью «Абсолют», и теперь жители столицы Бурятии тоже смогут познакомиться с нашей продукцией. Пока в Улан-Удэ поставляются только три вида пельменей (мясные; с мясом и грибами; с мясом и капустой), но мы очень надеемся, что в скором времени уланудэнцы попробуют и другие виды наших пельменей (с мясом и укропом; с мясом и сельдереем; с мясом, креветками и диким чесноком; с диким чесноком и куриными яйцами). Также мы удивим мясными полуфабрикатами – это варёная говядина, свиные ушки, куриные лапки. Наша продукция очень популярна в Забайкалье, надеемся, что жители Улан-Удэ также оценят её по достоинству, - рассказал представитель завода.Завод китайских пельменей «ХАО ЧИ» находится в Забайкальском крае (г. Чита). В переводе с китайского «хао чи» означает – вкусно.