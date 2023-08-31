Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?

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Что предлагает клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк?



Получить экспресс-кредит на выгодных условиях можно в банке с 30-летней историей – АТБ.



Уже больше года Азиатско-Тихоокеанский банк выдаёт обновлённые экспресс-кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с возможностью оформления на сайте банка и получения предварительного решения через две минуты.



- Онлайн открытие счёта, минимум документов, оперативная, но качественная оценка заёмщика – всё это результат большой работы, которую мы проделали ради удобства и комфорта наших клиентов, – отметил Баир Буянтуев, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу АТБ по Бурятии.



Взять кредит на сумму от 500 тысяч до пяти миллионов рублей можно по программе «Бизнес-экспресс». Основное преимущество продукта в том, что деньги можно получить, не предоставляя дополнительные документы и залог. Банк принимает решение в течение нескольких минут на основании анкеты клиента. Всё, что требуется от заёмщика – открыть расчётный счёт в банке. Срок кредита может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка напрямую зависит от срока кредитования. Так, процентная ставка по кредиту составит всего 11,5 % годовых, если оформить кредит на 12 месяцев. При сроке кредитования 24 месяца процентная ставка вырастет до 14,5%.



Заявку на предоставление кредита «Бизнес-экспресс» можно подать на сайте Азиатско-Тихоокеанского банка и не тратить время для похода в отделение.



- Несмотря на цифровизацию, нам удалось сохранить индивидуальный подход к решению разных финансовых задач. Взаимное доверие и внимание к клиентам – основа всего, что мы успешно делаем уже больше 30 лет, – добавил Баир.



По программе «Бизнес-оборот» можно получить до десяти миллионов рублей без предоставления залога с минимальным пакетом документов. Всего же этот вид кредитования предусматривает получение до тридцати миллионов рублей при стабильной работе бизнеса. Сумма кредита рассчитывается на базе кредитовых оборотов по всем расчётным счетам клиента. Решение о кредитовании принимается всего по двум документам и при поручительстве физического или юридического лица. Срок возврата денежных средств может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту для каждого клиента определяется индивидуально и начинается от 7,8 % годовых. Подать заявку на кредит можно не выходя из дома или из офиса, воспользовавшись электронной формой на официальном сайте АТБ.



Дополнительные возможности банка



Своим клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает широкий спектр услуг:

• открытие и ведение расчётных счетов на выгодных условиях

• корпоративное кредитование

• индивидуальные ставки по депозитам

• операции с драгоценными металлами

• эксклюзивные условия по зарплатным проектам

• корпоративные карты МИР

• банковские гарантии.



Кредитные программы АТБ для крупных корпоративных клиентов удовлетворяют потребности в заёмных средствах для текущей и инвестиционной деятельности. Банк предоставляет инвестиционные и краткосрочные кредиты для бизнеса, кредиты в формате овердрафта, специализированные программы для недропользователей и специальные условия кредитования для собственников бизнеса. А также предлагает программы льготного кредитования, так как является участником нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и работает по государственным программам поддержки МСП.



Преимуществами кредитования в Азиатско-Тихоокеанском банке считаются быстрое принятие решения о выдаче кредита; возможность кредитоваться в иностранной валюте (например, китайских юанях); индивидуальный подход к каждому клиенту, а также возможность кредитования в формате кредитной линии с удобным графиком выборки.



С заботой о клиентах



АТБ активно обновляется, сервисы АТБ становятся удобнее, доступнее и быстрее благодаря цифровым каналам продаж. При этом банк обеспечивает безопасность своим клиентам, используя современные системы защиты от возможных атак.



С каждым новым шагом навстречу прогрессу АТБ предлагает все больше услуг, которые можно оформить онлайн, но при этом остаётся «домашним» банком для своих клиентов и всегда рад их видеть и оказывать помощь лично. Кроме того, специалисты банка готовы оказывать помощь по телефону горячей линии 8-800-775-80-80.









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Экспресс-кредит – это один из самых удобных видов кредитования бизнеса на сегодняшний день. Решение по заявке можно получить в считанные минуты, при этом клиенту не нужно собирать большой комплект документов и предоставлять залог – это основные критерии успешности продукта.Основным отличием экспресс-кредитования от традиционного является то, что банк для ускорения процесса проверяет большой массив данных по клиенту автоматически, с использованием внешних и внутренних систем. Оформление кредита проходит в три этапа: подача заявки, рассмотрение и принятие решения, зачисление денег на счёт. На этапе рассмотрения эксперты банка внимательно изучают потенциального заёмщика, проверяют его финансовое состояние, просчитывают все возможные риски и оценивают вероятность возврата средств.Но если кредитная история у заёмщика прозрачная и понятная, то кредит станет быстрым и надёжным способом получить необходимую сумму живыми деньгами на реализацию своих планов, что является несомненным преимуществом для бизнеса, ведь чаще всего предпринимателям деньгу нужны «здесь и сейчас».Экспресс-кредитование отлично подходит для владельцев малого и среднего бизнеса. Опытным предпринимателям оно поможет расширить свои возможности, а начинающим бизнесменам позволит твёрдо встать на ноги и выдержать конкуренцию на деловом рынке. Полученные от банка средства можно использовать на самые разные цели: внести оплату контрагентам за товары, работы и услуги, можно потратить на зарплату сотрудникам, приобрести необходимый для функционирования компании транспорт, оборудование или недвижимости. Гибкость в использовании полученных средств, также отличает кредитование от других видов финансирования.