04 августа

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%

03 августа

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ERID: 4CQwVszH9pUjps9JJap

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%

«#Ставок.нет!» – новый кредит АТБ под 0%
Бизнес, 
Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый кредит наличными «#Ставок.нет!» *. Теперь клиентам не нужно платить проценты по кредиту

«#Ставок.нет!» доступен на сумму от 30 до 150 тысяч рублей сроком на 10 месяцев с минимальным пакетом документов. Заключать договор страхования не требуется.

При оформлении кредита нужно оплатить единоразовую комиссию в размере 10% от полученной суммы, и затем равными долями в течение 10 месяцев возвращать банку кредит. При этом проценты не начисляются.

Оставить заявку на кредит «#Ставок.нет!» можно в отделении АТБ или на сайте банка.

Остались вопросы? Поможем! 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

* Тарифный план «#Ставок.нет!» для физ. лиц, сумма от 30 тыс.- 150 тыс. руб., срок 10 мес., ставка: 0% годовых – при условии оформления услуги «Снижение процентной ставки по кредиту» в размере 10% от предоставленной суммы Кредита; 27,5% годовых - в случае несогласия Заемщика на оформление услуги «Снижение процентной ставки по кредиту» или отказа от использования данной услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения Заемщиком согласия на ее оказание. Оформление по паспорту: при сумме кредита до 100 000 руб., свыше - для получающих зар.плату на банк.карту АТБ/клиентов, подтвердивших доход выпиской из CФР, запрошенной банком. Полная стоимость кредита: 23,388 % годовых – 27,792% годовых; 3 000,00 рублей – 19 687,57 рублей. «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Условия на 01.08.2023. Универсальная лиц. №1810.

Реклама. «Азиатско-тихоокеанский банк» (АО). ИНН 2801023444. Универсальная лиц. №1810. Erid: 4CQwVszH9pUjps9JJap
АТБ банки

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