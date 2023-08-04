АТБ начал выпуск карт UnionPay

ERID: 4CQwVszH9pUjps9JJap

Реклама. «Азиатско-тихоокеанский банк» (АО). ИНН 2801023444. Универсальная лиц. №1810. Erid: 4CQwVszH9pUjps9JJap

Карта позволяет совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, а также производить оплату и получать наличные средства на территории России и за границей в более чем 150 странах мира. Список доступных стран размещён на сайте UnionPay.Для карт «АТБ 2.0» платёжной системы UnionPay предусмотрен кэшбэк до 7% от безналичных покупок, начисление до 5% на остаток (для карт в рублях) и расширенный до 1 млн рублей ежемесячный лимит на снятие наличных средств.Получить более подробную информацию об условиях обслуживания карт UnionPay можно в отделениях банка, на сайте АТБ или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).Азиатско-Тихоокеанский банк – один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью, работает на российском рынке с 1992 года. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Банку присвоены кредитные рейтинги АКРА ВВВ(RU), прогноз «Стабильный», и «Эксперт РА» ruВВВ, прогноз «Стабильный».