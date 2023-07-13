МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии

ERID: LdtCKVPuM

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560. Erid: LdtCKVPuM

АО «Хиагда» отрабатывает месторождения урана Хиагдинского рудного поля. Ближайший населённый пункт находится на расстоянии более 150 км от вахтового посёлка.- Высококачественная связь необходима предприятию для оперативного решения производственных вопросов, в том числе на удалённых залежах, а также работникам для общения с родными и близкими, – говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулёв.Модернизация базовых станций позволила расширить ёмкость существующей сети и устранить перегрузки. После обновления выросла скорость пакетной передачи данных на территории производственной площадки. Пользоваться мобильными цифровыми сервисами абоненты оператора теперь могут на скорости до 100 Мбит/с. Также проведённые работы позволили обеспечить одномоментный доступ в сеть большему количеству пользователей. При этом качество цифровых звонков, передача тяжёлых видео и фотофайлов остаётся на высоком уровне.- Качественная мобильная связь стала неотъемлемым элементом рабочих процессов в крупных компаниях по добыче полезных ископаемых. Как правило, такие предприятия занимают большую территорию, и в таких условиях с помощью сети LTE производственные задачи решаются гораздо оперативнее. При модернизации станций наши инженеры учитывали не только растущую пользовательскую нагрузку на сеть, но и сложные климатические условия, в которых круглый год будет работать телеком-оборудование, – рассказала директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.АО «Хиагда» снабжает российскую атомную отрасль стратегическим металлом, вносит значительный вклад в энергобезопасность страны. В настоящее время в сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном, Количканском и Дыбрынском месторождениях.