13 июля

12 июля

Популярное
ERID: LdtCKVPuM

МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии

МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Интернет 4G стал быстрее на промышленной площадке АО «Хиагда» (предприятие горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом») в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. На действующем телеком-оборудовании МегаФон развернул несколько дополнительных слоёв LTE в среднем и высоком диапазонах частот

АО «Хиагда» отрабатывает месторождения урана Хиагдинского рудного поля. Ближайший населённый пункт находится на расстоянии более 150 км от вахтового посёлка.

- Высококачественная связь необходима предприятию для оперативного решения производственных вопросов, в том числе на удалённых залежах, а также работникам для общения с родными и близкими, – говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулёв.

Модернизация базовых станций позволила расширить ёмкость существующей сети и устранить перегрузки. После обновления выросла скорость пакетной передачи данных на территории производственной площадки. Пользоваться мобильными цифровыми сервисами абоненты оператора теперь могут на скорости до 100 Мбит/с. Также проведённые работы позволили обеспечить одномоментный доступ в сеть большему количеству пользователей. При этом качество цифровых звонков, передача тяжёлых видео и фотофайлов остаётся на высоком уровне.

- Качественная мобильная связь стала неотъемлемым элементом рабочих процессов в крупных компаниях по добыче полезных ископаемых. Как правило, такие предприятия занимают большую территорию, и в таких условиях с помощью сети LTE производственные задачи решаются гораздо оперативнее. При модернизации станций наши инженеры учитывали не только растущую пользовательскую нагрузку на сеть, но и сложные климатические условия, в которых круглый год будет работать телеком-оборудование, – рассказала директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.

АО «Хиагда» снабжает российскую атомную отрасль стратегическим металлом, вносит значительный вклад в энергобезопасность страны. В настоящее время в сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном, Количканском и Дыбрынском месторождениях.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560. Erid: LdtCKVPuM
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети
Бизнес, 11.07.2023
Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
В Бурятии прикрыли киоски с шаурмой и самсой
Бизнес, 11.07.2023
Там выявили грубые нарушения санитарного режима
В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
В Бурятии предприятие выплатило штраф в 500 тысяч за взятку в 100 тысяч
Бизнес, 07.07.2023
Взятку дал директор компании, но затем он одумался
В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков
В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков
Бизнес, 06.07.2023
Они помогли дровами семьям, чьи близкие участвуют в СВО
Авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска
Авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Иркутска
Бизнес, 04.07.2023

Особое внимание городам ДФО и Сибири

В Улан-Удэ обнаружили самоволку-автомойку
В Улан-Удэ обнаружили самоволку-автомойку
Бизнес, 04.07.2023
Она работает на улице Бабушкина
Жительница Бурятии открыла парикмахерскую с помощью социального контракта
Жительница Бурятии открыла парикмахерскую с помощью социального контракта
Бизнес, 03.07.2023
Она получила статус самозанятой, арендовала место в самом центре села и начала работать
Туроператоров Бурятии приглашают на конкурс «Маршрут года»
Туроператоров Бурятии приглашают на конкурс «Маршрут года»
Бизнес, 03.07.2023
К участию в конкурсе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^