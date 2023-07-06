В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков









Сегодня вручили благодарственные письма от главы Бурятии Алексея Цыденова арендаторам лесных участков, которые обеспечили дровами семьи участников спецоперации. Всего было вручено 16 благодарственных писем.- 3760 семей мобилизованных мы обеспечили топливом, углём и большей частью дровами. Объём составил 39686 кубометров, в том числе от арендаторов – 6930 кубометров, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.- Арендаторы принимают участие в тушение лесных пожаров, находят возможность оказывать поддержку семьям наших мобилизованных земляков, а также по обращению министерства обороны безвозмездно поставляют пиломатериал для отправки техники на СВО, - рассказал первый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.Кроме того почётные грамоты были вручены экспертам общественной экологической организации «Байкал-Эко», которые с 2012 года участвуют в государственной экспертизе проектов освоения лесов.