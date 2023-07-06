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В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков

В Бурятии вручили благодарственные письма арендаторам лесных участков
Бизнес,  Фото:агентство лесного хозяйства
Они помогли дровами семьям, чьи близкие участвуют в СВО

Сегодня вручили благодарственные письма от главы Бурятии Алексея Цыденова арендаторам лесных участков, которые обеспечили дровами семьи участников спецоперации. Всего было вручено 16 благодарственных писем.

- 3760 семей мобилизованных мы обеспечили топливом, углём и большей частью дровами. Объём составил 39686 кубометров, в том числе от арендаторов – 6930 кубометров, - сообщил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

- Арендаторы принимают участие в тушение лесных пожаров, находят возможность оказывать поддержку семьям наших мобилизованных земляков, а также по обращению министерства обороны безвозмездно поставляют пиломатериал для отправки техники на СВО, - рассказал первый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Кроме того почётные грамоты были вручены экспертам общественной экологической организации «Байкал-Эко», которые с 2012 года участвуют в государственной экспертизе проектов освоения лесов.


Лес

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