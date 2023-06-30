«Цифровая» навигация: МегаФон и речники обеспечат безопасное судоходство

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ФБУ «Администрация «Камводпуть» работает на территории четырёх регионов: в Пермском крае, Удмуртии, Республиках Башкортостан и Татарстан. В Пермском крае контроль и безопасность на территории 1921 км водных путей федерального и местного значения обеспечивают буи, оснащённые цифровыми носителями оператора. Система удалённого мониторинга позволяет получить данные о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах, например, при затоплении оборудования или выведении из строя при получении удара.- Мы впервые участвуем в проекте по обеспечению безопасности на водных артериях Камы и её притоков. Уверены, что широкое покрытие сети позволит партнёрам контролировать обстановку в период навигации и получать достоверную информацию для принятия оперативных действий, – отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.Река Кама и её притоки являются частью единой глубоководной системы европейской части России, которая связывает крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. Только за навигацию прошлого года в Камском бассейне перевезено свыше 12 миллионов тонн груза и более 120 тысяч человек.- Для организации безопасного судоходства на внутренних водных путях Камского бассейна мы используем 50 «цифровых» навигационных знаков. При выборе партнёра нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удалённых и труднодоступных местах, где расположены буи. МегаФон обеспечивает связь на этой территории, поэтому сеть оператора также используют и наши сотрудники, работающие в бригадах по обслуживанию судоходной обстановки, – рассказал производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.