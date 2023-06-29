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В Бурятии частично сняли запрет на уголь и дрова для предпринимателей

В Бурятии частично сняли запрет на уголь и дрова для предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь табу будет действовать только в трёх населённых пунктах

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2021-го предпринимателям в Бурятии запретили пользоваться каменным и бурым углём и дровами. Во время отопительного сезона автономные котельные, принадлежащие юрлицам и ИП – при наличии технической возможности – обязали подключить к центральному тепловому снабжению или же использовать альтернативные, экологические способы отопления.

Таким образом в республике решили бороться с загрязнением воздуха, состояние которого и в самом деле оставляет желать лучшего. На февральской сессии Народного Хурала депутаты одобрили наказание для нарушителей, которых должен отслеживать Бурприроднадзор. Это предупреждения и штрафы размером от 30 до 40 тысяч для должностных и от 80 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

А на заключительном пленарном заседании шестого созыва НХ народные избранники внесли правки в часть 4 статьи 6 республиканского закона № 1993-IV «Об охране атмосферного воздуха». Теперь ранее введённое табу на уголь и дрова распространяется только на Улан-Удэ, посёлок Селенгинск в Кабанском районе и Гусиноозёрск – в Селенгинском.
 
Как пояснила в своём выступлении глава Минприроды РБ Наталья Тумуреева, именно там уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется как очень высокий. В остальных населённых пунктах он в пределах нормы. Власти предложили снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес (предприятия), а парламентарии эту инициативу поддержали большинством голосов.

Кстати, при обсуждении штрафов зимой без споров не обошлось. Народные избранники выражали опасения, что местных бизнесменов тем самым поставят под удар, поскольку им могут начать «диктовать условия подключения» (к сетям – прим.). Депутаты заявляли: «такими волюнтаристскими решениями» будет сложно заставить предпринимателей отказаться от дров и угля – мол, их и без того «душат налоги и кадастровая стоимость».
топливо предприниматели Народный Хурал

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