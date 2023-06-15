«Мы можем сказать, что российская экономика успешно трансформируется в новых условиях»

Пессимистические прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись, констатирует зампред российского банка



Финансовый результат крупнейшего российского банка в первом квартале 2023 года показал, что пессимистические прогнозы о перспективах российской экономики не сбылись. Предприятия постепенно адаптировались к новым реалиям, наращивают импортозамещение, берут инвесткредиты и налаживают новые логистические цепочки. О том, насколько эффективно сегодня банки помогают достижению технологического суверенитета, как работают программы льготной господдержки и где точки роста в кредитовании МСБ, в интервью «Коммерсантъ» рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.



— Мы беседуем накануне Санкт-Петербургского международного инвестиционного форума. Чем этот, 26-й ПМЭФ, исходя из особенностей его повестки, будет отличаться от предыдущих форумов?



— Дискуссии на прошлогоднем форуме большей частью касались влияния санкций на экономику России и возможностей её адаптации, обсуждались глобальные вопросы дальнейшего развития — переориентация на Восток, модернизация различных отраслей, технологическая независимость. Сегодня мы можем сказать, что российская экономика успешно трансформируется в новых условиях. Поэтому в центре повестки текущего форума — вопросы регионального внутреннего развития страны, поддержки малого бизнеса, технологий будущего, в первую очередь таких, как искусственный интеллект.



— Импортозамещение — один из приоритетов господдержки бизнеса. Как «Сбер» оценивает спрос со стороны компаний на финансирование таких проектов развития?



— В прошлом году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов и производимой ими продукции. За последнее время Сбербанк профинансировал большое количество подобных сделок. В качестве примеров сделок наших клиентов можно привести приобретение мощностей по производству упаковки или приобретение 25 тысяч контейнеров для замещения иностранных транспортных компаний.



Заявки на создание нового производства пока относительно редки, скорее всего, из-за сложности организации таких проектов и недавнего запуска соответствующих инструментов господдержки. Первую сделку по программе «Кластерная инвестиционная платформа» Сбербанк одобрил в конце апреля.



Другая заметная программа, направленная на развитие промышленного производства, — «Промышленная ипотека». В середине мая с Минпромторгом России было подписано соглашение об увеличении на Сбербанк лимита субсидий.



Также Сбербанк поддерживает инициативы Минэкономразвития по стимулированию проектов в отраслях, приоритетных для достижения технологического суверенитета и для структурной адаптации экономики. В середине апреля правительство России приняло постановление №603 о таксономии (классификации) приоритетных отраслей для поддержки со стороны государства. В июне—июле 2023 года ожидается выпуск соответствующей нормативной базы от Банка России по снижению риск-весов при кредитовании проектов в 13 отраслях, среди которых — микроэлектроника, судостроение, авиастроение, электроника, автомобильная промышленность.



— Импортозамещение необходимо проводить ускоренными темпами. Не страдает ли по этой причине качество заявок на финансирование?



— Качество проработки проектов нашими клиентами не снижается. Но на реализацию новых проектов в текущих условиях могут негативно влиять геополитические риски. При анализе новых проектов Сбербанк дополнительно оценивает эти риски.



— Как вы считаете, нужны ли промышленности, малому и среднему бизнесу новые программы государственной поддержки или существующих инструментов с учётом принятых в 2022–2023 годах достаточно?



— Самая актуальная сейчас тема — это движение к технологическому суверенитету в различных отраслях производства. И соответствующие механизмы поддержки продолжают разрабатываться правительством с участием Сбербанка как крупнейшего финансового партнёра российского бизнеса.



В остальном на рынке сегодня представлено более 20 различных федеральных программ, которые покрывают большую часть направлений поддержки.



Ещё одна важная тема — унификация всех новых программ. По нашему мнению, необходим единый шаблон для всех госпрограмм, содержащий универсальные требования к заёмщикам и банкам, к порядку получения субсидий и отчётным формам. Это позволит быстрее внедрять и эффективнее сопровождать программы, а клиентам сэкономит время на сбор документов.



— Согласны ли вы с пессимистическими прогнозами относительно перспектив строительной отрасли?



— Не соглашусь! Строительство жилья, несомненно, остаётся драйвером роста всей российской экономики.



В целом рассчитываем на сохранение баланса между спросом и предложением. Этому во многом способствует сложившаяся исторически практика государственной поддержки отрасли в силу её высокой значимости для экономики страны.



— Что со строительством коммерческой недвижимости, ведь в этом сегменте нет мер господдержки?



— Ситуация разнится от сегмента к сегменту. С определенными трудностями столкнулись владельцы торговой и офисной недвижимости. В течение 2022 года здесь наблюдался рост предложения площадей, что в первую очередь было связано с уходом ряда международных компаний. При этом сейчас мы видим возвращение части арендаторов в торговые центры после ребрендинга. А в офисном сегменте наблюдается стабильный спрос на новые площади со стороны российских IT-компаний.



Значительно лучше ситуация в складской недвижимости, которая остаётся бенефициаром стремительного роста электронной коммерции. Доля незаполненных площадей в данном сегменте в течение 2022 года не превышала 2,5%, что говорит о минимальных последствиях от ухода иностранных арендаторов.



— Одна из популярных тем сегодня — цифровые финансовые активы, однако объём их эмиссии очень мал. Как вы считаете, каковы перспективы этого направления именно в ближайшем будущем? Почему нужно заниматься ЦФА?



— В настоящее время уже зарегистрировано пять платформ ЦФА, в ближайшее время на рынок планируют выйти ещё несколько игроков. В целом, действительно, рынок ЦФА пока находится в стадии формирования. И площадки, и эмитенты, и инвесторы сейчас знакомятся с потенциалом нового финансового инструмента, оценивают его эффективность и применимость именно к своему бизнесу.



Сбербанк видит у ЦФА хорошие перспективы: этот инструмент позволяет сократить расходы участников за счёт отсутствия посредников, демократичных условий выхода на рынок и прямого выхода эмитента на инвесторов.

