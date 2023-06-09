В Бурятии нерпа-центр получил бессрочную лицензию на работу

Документ предоставили на основании успешно пройденной проверки
7 июня Россельхознадзор выдал предприятию ООО «Церн», владельцу нерпа-центра, бессрочную лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях. Нерпа-центр находится в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии.
- Специалистами в сжатые сроки проведена оценка соответствия лицензионным требованиям нерпа-центра, расположенного в Усть-Баргузине. Зоосаду предоставлена лицензия; информация внесена в реестр лицензий, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В Бурятии это уже шестая лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья, зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд», зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных» и две страусиных фермы в Тарбагатайском и Иволгинском районах.
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